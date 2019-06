Epson richt zich met Moverio Assist op ondersteuning op afstand voor MKB’ers

Epson heeft Moverio Assist gelanceerd, remote assistance-software om te werken met de slimme brillen van het bedrijf. Moverio Assist is voor meerdere industrieën en bedrijven ontworpen, waaronder voor MKB’ers die personeel in het veld hebben voor bijvoorbeeld inspecties, reparaties en onderhoud.

De aanpak van Epson valt op, omdat het zijn software heeft afgestemd om zich te richten op de belangrijkste pijnpunten voor personeel in het veld, meldt ZDNet. De software is volgens Leon Laroue, technical product manager for augmented reality bij Epson America, ontworpen voor een markt waarin augmented en mixed reality-brillen over-engineered zijn voor ondersteuning op afstand, en smartphones en tablets geen hands-free-samenwerkingen toestaan.

Moverio Assist handelt de basis van connectiviteit, video, tweewegsaudio en het delen van bestanden af. “We richten ons op iedere organisatie met een service-team in het veld, of dat nu MKB of enterprise is”, aldus Laroue. “We hebben live pilots met vijftien bedrijven in verschillende branches.”

Is er hulp of ondersteuning nodig, dan kan een technicus in het veld met een slimme bril van Epson met ingebouwde camera’s via wifi of een mobiele hotspot verbinding maken met de Moverio Assist-app. Experts aan de andere kant van het gesprek loggen in op MoverioAssist.com via een Google Chrome- of Mozilla Firefox-browser. De slimme brillen stellen de werknemer op afstand in staat om hands-free reparaties uit te voeren terwijl hij samenwerkt. De app maakt het mogelijk om bestanden en documentatie naar de brillen te sturen.

Beschikbaarheid

De software is ontworpen om direct uit de verpakking te werken, zonder dat er aanpassingen nodig zijn Moverio Assist is vanaf 29,99 dollar beschikbaar en werkt met de slimme brillen Moverio BT-300 en BT-350 ANSI. Die brillen kunnen gekocht worden via bestaande retail-kanalen als Amazon. De brillen zijn vanaf 699 dollar beschikbaar.

De abonnementen voor Moverio Assist werken met minuten, vergelijkbaar met een prepaid telefoonabonnement. Deze komen in pakketten van 600, 1.200 en 2.400 minuten. Bedrijven kunnen met de software besparen op reizen, productiviteit, kwaliteit en verminderingen in herhalend werk.

Moverio Assist is vanaf september beschikbaar, en zit nu in een private beta.