Google Cloud neemt voor 2,6 miljard dollar Looker over

Google heeft aangekondigd om business intelligence-platform Looker voor 2,6 miljard dollar (2,3 miljard euro) over te nemen. De diensten van Looker moeten toegevoegd worden aan het Cloud-platform van de internetgigant. Met de overname moet het gat met oplossingen van concurrenten AWS en Microsoft Azure gedicht worden.

Looker dicht het gat in twee gebieden van data warehousing en business intelligence. Het biedt een laag voor het verkennen en transformeren van data en het biedt het dashboarden dat de laatste mijl naar de eindgebruiker is. Hoewel Looker beide gebieden faciliteert, vervangt het niet per se ETL-tools als Informatica of visualisatie-tools als Tableau. In plaats daarvan moet het de uitdaging van het bieden van toegang tot een enkele bron van waarheid aanpakken.

Google Cloud CEO Thomas Kurian wees tijdens een gesprek met ZDNet op diverse punten die onderdeel zijn van de deal. Beide bedrijven gaan meerdere clouds en databronnen ondersteunen. “We blijven meerdere clouds ondersteunen omdat we denken dat dat is wat klanten willen. Ze willen ook standaardiseren op één toolset”, aldus Kurian.

Daarnaast ondersteunt Looker de pijlers van Google Cloud, omdat het digitale transformatie en op industrie gerichte inspanningen ondersteunt. Daarnaast passen de twee bedrijven qua cultuur goed bij elkaar, stelt Kurian.

Platform

Het platform van Looker, dat cloud-gebaseerd is, bevat twee componenten. Allereerst is het een modelleerplatform waar de gebruiker de weergave van de data programmeert aan de hand van een SQL-achtige eigen modelleertaal, namelijk LookML. Het platform crawlt de databases om een baseline-model te genereren, die ontwikkelaars vervolgens verrijken.

LookML gaat in vergelijking met traditionele modelleringstools verder dan het programmeren van het onderliggende schema van de bron, door het te verrijken met metadata over hoe entiteiten aan elkaar gerelateerd zijn, hoe tabellen samengevoegd zijn, data verzameld is, afgeleide waardes berekend zijn en meer. Het kan relationele en niet-relationele data als JSON-documenten modelleren.

Het platform vult de modelleertaal aan met een eindgebruikervisualisatie-tool die het self-service analytics-deel biedt.

Overname

Google wil in ieder geval één ding niet veranderen, en dat is de ondersteuning van Looker voor crawling en integreren met data in meerdere clouds. Daarom is het erg consistent met de strategie voor Google’s Anthos-oplossing, die ontworpen is om een Kubernetes-gebaseerde hybride omgeving te bieden die cloud-agnostic is.

Beide bedrijven kennen elkaar overigens al goed. De twee delen namelijk 350 klanten. Google verwacht om de overname later dit jaar af te ronden.