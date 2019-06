Salesforce neemt Tableau over voor 15,7 miljard dollar

Salesforce heeft bekendgemaakt Tableau over te nemen voor 15,7 miljard dollar (13,9 miljard euro). Tableau is een fabrikant van business intelligence-software, waarmee gebruikers data van meerdere bronnen kunnen combineren tot rijke en eenvoudig te delen visualisaties.

Tableau, dat in 2003 werd opgericht, stelt zelf dat 86.000 klanten over de gehele wereld te hebben. Ruim 650.000 mensen hebben visualisaties op het community-platform gepubliceerd, schrijft Silicon Angle.

“Tableau draait om dat mensen hun data zien en begrijpen”, aldus Salesforce-CEO Marc Benioff. “Salesforce draait om het helpen van mensen bij het vinden en begrijpen van klanten. Samen hebben we de leidende producten in deze zeer belangrijke categorieën die achter digitale transformatie zitten.”

Hoewel Salesforce alleen maar in de cloud werkt, was het on premise-gedeelte van Tableau juist deel van de aantrekkingskracht van het bedrijf, omdat het klanten de keuze geeft om een SaaS-dienst te draaien, of een public cloud-applicatie of on premise, aldus Benioff. “Het biedt klanten ongelofelijke flexibiliteit.”

Overname

Hoewel Tableau het tegenwoordig goed doet en onlangs zelfs een persoonlijk record had op de beurs, is de financiële historie van het bedrijf niet geweldig. Het bedrijf had moeite met de stap van licenties naar abonnementen terwijl het achterliep bij de overstap naar de cloud. Eind 2015 daalde de aandelen met 50 procent op een enkele dag. Onder de nieuwe CEO, Adam Selipsky, begon de waarde weer te stijgen.

Salesforce stelt dat de overname, die naar alle waarschijnlijkheid in het derde kwartaal wordt afgerond, tussen de 350 en 400 miljoen dollar toevoegt aan de omzet van het fiscale jaar 2020. Tableau blijft onafhankelijk onder zijn eigen merk opereren en het hoofdkwartier blijft in Seattle zitten. Ook stelt Salesforce dat het huidige managementteam op zijn plek blijft zitten.

Het nieuws van de overname volgt slechts vier dagen nadat Google plannen aankondigde om Tableau-concurrent Looker over te nemen voor 2,6 miljard dollar.