MMD lanceert Philips 242B9T-scherm met SmoothTouch

MMD heeft de nieuwe Philips 242B9T-monitor met SmoothTouch aangekondigd. De 24 inch LCD-monitor is aanraakgevoelig en moet gebruikers verbeterd Full HD bieden. Ook is het scherm IP54 stof- en waterdicht. De monitor is vanaf 299 euro beschikbaar.

De Philips 242BoT-monitor bevat SmoothTouch, wat volgens MMD zorgt voor natuurlijke, intuïtieve interacties in ieder gebruikersscenario. Het scherm maakt verder gebruik van PCAP 10 punts touch-technologie, waardoor het mogelijk is om met tien vingers te typen. Gebruikers missen daardoor hun toetsenborden niet. Een stylus moet verdere precisie bieden wanneer dat nodig is.

Volgens MMD zelf is de monitor geschikt voor professionals in diverse sectoren. Het gaat bijvoorbeeld om retail, Point of Sale, Point of Information, horeca en onderwijs.

Speciale functies

Het scherm is voorzien van een anti-glare coating en een flexibele SmartStand in de vorm van een Z, waardoor het geheel stevig genoeg is om overal te gebruiken en de optimale kijkcomfort biedt. Interessant is dat de monitor dankzij deze standaard ook plat op tafel kan liggen. Dat is bijvoorbeeld handig bij het tekenen van ontwerpen.

De display heeft verder een Full HD 1920 x 1080-resolutie, wat verder ondersteund wordt door SmartContrast-technologie. Deze techniek past kleuren en backlight-intensiteit automatisch aan, om rijke donkere kleuren en heldere lichte kleuren te bieden. Daardoor moeten beelden zo goed mogelijk uitkomen.

De Philips 242B9T is uitgerust met diverse andere functies om het gebruik te optimaliseren. Het gaat bijvoorbeeld om Flicker-Free-technologie, LowBlue Mode en EasyRead Mode. Met deze technologieën moeten ook de ogen van gebruikers beschermd worden.

Aansluitingen

De monitor is uitgerust met diverse aansluitingen voor allerlei typen apparaten. Achterop zitten HMDI 1.4-, DVI-D-, VGA- en DisplayPort 1.2-poorten. Ook zitten er twee USB 3.1-poorten die de productiviteit moeten boosten en snel moeten opladen.

De touchscreen-monitor is vanaf nu beschikbaar met een adviesprijs van 299 euro.