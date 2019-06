Thales neemt AI-bedrijf Psibernetix over voor ontwikkeling Certifiable AI

Thales heeft aangekondigd dat het Psibernetix heeft overgenomen. Psibernetix werkt aan kunstmatige intelligentie (AI). Met de overname moet het mogelijk worden om zogenaamde Certifiable AI te ontwikkelen.

Psibernetix werd bekend met zijn luchtgevecht-applicatie ALPHA, dat consistent de beste piloten ter wereld versloeg in gesimuleerde luchtgevechten. Tegenwoordig is het bedrijf een pionier in rekenefficiënte AI-technologieën.

Certifiable AI

Voor Thales moet de overname helpen bij het opzetten van verklaarbare AI-processen voor applicaties in beveiligingskritische omgevingen. Doordat de AI-gedreven uitkomsten uit te leggen zijn, kunnen AI-applicaties gecertificeerd en vertrouwd worden. Samen moet dit de wijdverspreide adoptie van AI-mogelijkheden in de markten van Thales verder mogelijk maken.

Psibernetix heeft een machine learning algoritmisch proces uitgevonden genaamd Genetic Fuzzy Trees waarmee dit allemaal mogelijk worden. Daarmee kunnen AI-beslissingen wiskundig geverifieerd en gevalideerd worden via een unieke aanpak die fuzzy logic-gebaseerde AI toepast op grootschalige problemen.

Dit proces creëert ook AI-applicaties die op apparaten aan de rand van het netwerk geplaatst kunnen worden, en extreem veerkrachtig tegen digitale ruis, onzekerheden in de omgeving en willekeurigheid kunnen zijn.

Thales wil certificeringen

“Het hebben van gecertificeerde, uitlegbare AI is een game-changer voor de toekomst van kritische beslissingen in door beveiliging gedreven markten. Met deze nieuwe mogelijkheid ontwikkeld Thales echt unieke en onderscheidende AI-technologieën die klanten in staat stellen om sneller betere en meer geïnformeerde beslissingen te maken”, stelt Gil Michielin, Senior Vice President van Thales.

De overname sluit dan ook aan bij de visie van Thales. Het bedrijf zei recentelijk tegenover deze website dat het een groot voorstander is van regulering en certificeringen voor AI. De oplossing daarvoor zit volgens het bedrijf in een AI die zijn keuzes uit kan leggen. Daardoor moet het namelijk makkelijker worden om eventuele fouten te herstellen en de AI verder te perfectioneren.