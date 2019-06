AWS maakt Amazon Personalize algemeen beschikbaar

Amazon Web Services (AWS) heeft Amazon Personalize algemeen beschikbaar gemaakt voor al zijn klanten. Amazon Personalize werd tijdens re:Invent in november vorig jaar aangekondigd, en is een API om met machine learning te werken, zonder dat een ontwikkelaar hier ervaring in hoeft te hebben.

Met Amazon Personalize is het voor ontwikkelaars mogelijk om eigen machine learning-modellen – bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde productaanbevelingen, zoekresultaten en direct marketing – toe te voegen aan hun apps, ook als ze geen ervaring hebben met machine learning, schrijft TechCrunch.

De API verwerkt data door algoritmes te gebruiken die origineel ontwikkeld werden voor de eigen retail-zaken van Amazon. Volgens AWS blijft alle data echter “volledig privé en het volledige eigendom van de klant”. Amazon Personalize biedt hierbij de benodigde infrastructuur, en beheert de gehele machine learning-pijplijn. Dat omvat ook het verwerken van de data, het identificeren van functies, het selecteren van algoritmes en het trainen, optimaliseren en hosten van de resultaten.

Amazon Personalize provisions the necessary infrastructure and manages the entire machine learning pipeline, including processing the data, identifying features, selecting algorithms, and training, optimizing, and hosting the results.

Er zijn al wel klanten die Amazon Personalize al hebben toegevoegd aan hun apps. Het gaat dan onder meer om Yamaha Corporation of America, Subway, Zola en Segment. Ishwar Bharbhari, Director of Information Technology bij Yamaha Corporation of America, stelt dat hij nu 60 procent aan tijd bespaard voor het opzetten en afstellen van de infrastructuur en algoritmes voor machine learning-modellen, in vergelijking met wanneer ze dit zelf doen.

Beschikbaarheid

Amazon Personalize van AWS is per direct beschikbaar gemaakt in de Europese regio Ierland, de drie Amerikaanse regio’s East (Ohio), East (North Virginia) en West (Oregon), en in twee regio’s in Azië, namelijk Tokyo en Singapore. De dienst kost vijf dollarcent per GB aan data die geüpload is naar Amazon Personalize en 24 dollarcent per trainingsuur dat gebruikt is om een eigen model te trainen met de data van Amazon.

Ook zijn er real-time aanbevelingsverzoeken. Deze verzoeken hebben een eigen prijs, gebaseerd op hoeveel er geüpload zijn. Grotere bestellingen krijgen kortingen.