Dell EMC en Cisco versterken VxBlock-samenwerking met verbeterde integraties

Dell EMC en Cisco hebben hun VxBlock-samenwerking versterkt met nieuwe converged-infrastructuurintegraties. Het betreft vooral VxBlock 1000, een kant en klare converged-oplossing, en server, networking, opslag en databescherming.

De aankondigen omvat onder meer geïntegreerde Cisco compute (UCS) en opslag 32G-opties, schrijft ZDNet. NVMe wordt uitgebreid via VxBlock. Deze compute- en opslagopties worden later in juni beschikbaar.

Daarnaast breidt Dell EMC zijn databescherming voor VxBlock uit naar hybride- en multicloud-deployments, waaronder AWS. Daarmee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld VMware-workloads te beschermen met Data Domain Virtual Edition en cloud disaster recovery. Deze opties worden in juli beschikbaar.

Tot slot is er VxBlock Central 2.0, wat modulaire licenties, verbeterde analytics en upgrade-opties bevat. VxBlock Central-software heeft als doel om converged infrastructuuradministratie te vereenvoudigen via automatisering. VxBlock Central 2.0 wordt in juli beschikbaar.

Samenwerking

Dell EMC en Cisco kondigden in april dit jaar aan hun samenwerking officieel te verlengen. De twee bedrijven bieden samen marktspecifieke oplossingen aan, waarbij het vooral gaat om (hyper)converged-hardware. Dell EMC biedt daarbij de hardware in de vorm van opslag, Cisco levert het netwerk. Dell neemt via VMware ook een stuk software voor zijn rekening.

De samenwerking tussen de twee bedrijven is voor meerdere jaren vernieuwd. De belangrijkste drijfveer achter de samenwerking zijn de vele voordelen die het biedt voor klanten. De twee bedrijven hebben echter al langer een samenwerking. EMC, Cisco en VMware waren al partners voordat Dell EMC overnam. ‘Don’t change a winning team’ heeft vermoedelijk dus ook een rol gespeeld bij het verlengen van de samenwerking.

Voor klanten is er met de vernieuwde samenwerking dus eigenlijk niets veranderd: de twee bedrijven blijven samen hardware uitbrengen. De nieuwste aankondigingen van vandaag zijn daar het bewijs van.