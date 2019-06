‘Budgetchef Witte Huis wil ban op Huawei vertragen’

De waarnemend budgetchef van het Witte Huis wil dat de ban op Huawei wordt uitgesteld. De chef, Russel T. Vought, vroeg om het uitstel in een brief naar vicepresident Mike Pence en negen leden van het Amerikaanse congres. The Wall Street Journal heeft een kopie van die brief in handen.

Specifiek wil Vought dat bepaalde delen van een wet waardoor Amerikaanse bedrijven geen zaken meer kunnen doen met het Chinese Huawei worden uitgesteld. Volgens Vought levert die wet problemen op voor bedrijven die de technologie van Huawei gebruiken.

De wet zorgt ervoor dat Amerikaanse overheidsinstanties en bedrijven die beurzen of leningen krijgen van de overheid geen zaken meer mogen doen met Huawei en andere Chinese techbedrijven. De wet werd vorig jaar getekend, na jaren van zorgen van de VS over Chinese spionage via de apparatuur van Huawei.

Bovendien zorgt de wet er niet alleen voor dat apparatuur van het Chinese bedrijf niet zomaar meer gebruikt mag worden, maar is het ook de reden dat Huawei op een zwarte lijst is gekomen. Daardoor mag het bedrijf geen producten en diensten van Amerikaanse makelij meer kopen, tenzij het expliciete toestemming heeft van de overheid.

Brief

In de brief, die op 4 juni verstuurd werd, waarschuwt Vought dat de ban ervoor kan zorgen dat er een “dramatische vermindering” komt in het aantal bedrijven dat aan de overheid kan leveren. Ook zou het Amerikaanse bedrijven op het platteland die afhankelijk zijn van geld van de overheid disproportioneel raken. Daar is apparatuur van Huawei namelijk populair.

Vought vraagt of de restricties op aannemers en ontvangers van leningen en beurzen van de overheid vier jaar nadat de wet van kracht wordt in kunnen gaan, in plaats van de huidige twee jaar. Daardoor hebben de getroffen bedrijven tijd om te reageren en feedback te geven.

Een woordvoerder van Huawei stelt dat het bedrijf op de hoogte is van de gesprekken en de “situatie nauwlettend in de gaten houdt”. “We blijven ons inzetten om onze bestaande Amerikaanse klanten te ondersteunen.” Woordvoerders van Pence en de Congress-leden aan wie de brief geadresseerd is, hebben nog niet gereageerd.