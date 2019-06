Cisco wil AI en machine learning dieper in netwerk plaatsen met updates

Cisco heeft een serie aan software-verbeteringen onthuld die ontworpen zijn om kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning dieper in het netwerk te plaatsen. Het gaat onder meer om nieuwe netwerkautomatiserings- en analytics-tools, waarmee IT-teams meer inzichten en zichtbaarheid krijgen van netwerkdata.

De nieuwe machine learning-functies verzamelen relevante data van lokale netwerken en correleren die met verzamelde, geanonimiseerde gegevens, waardoor er geïndividualiseerde netwerk-baselines gemaakt worden die constant aanpassen als er meer apparaten, gebruikers en apps worden toegevoegd, weet ZDNet. De machine learning correleert ook netwerkgegevens met baselines om mogelijke netwerkproblemen te identificeren en IT op de hoogte te stellen voor problemen zich voordoen.

Daarnaast heeft Cisco nieuwe machine-reasoning algoritmes toegevoegd voor verbeterde troubleshooting. IT-administrators en netwerk-engineers zijn daarmee in staat om problemen en kwetsbaarheden sneller te detecteren en op te lossen.

Andere integraties

Verder zijn er updates doorgevoerd aan de intent-based networking technologie, die het bedrijf heeft geïntegreerd in zijn gehele enterprise acces-portfolio om klanten te helpen om meer gebruikers en apparaten te beheren. Dit wordt nu verder uitgebreid met multi-domain-integraties, ontworpen om end-to-end-beveiliging, segmentatie en applicatie-ervaringen te bieden.

De integratie van SD-Access met SD-WAN en Application Centric Infrastructure (ACI) moet het volgens Cisco eenvoudiger maken voor IT-teams om gebruikers en apparaten in verschillende branches, datacentra en cloud-netwerken te autoriseren, te onboarden en te segmenteren. Applicatie-eisen worden nu automatisch doorgegeven tussen het datacentrum en de WAN, om de applicatie-ervaring te verbeteren. Ook heeft het dreigingsdetectie in versleuteld verkeer in public clouds uitgebreid.

Daarnaast zijn nieuwe ruggedized industrial switches, access points en routers toegevoegd, bedoeld om de intent-based networking echnologie uit te breiden naar ruwe omgevingen als chemische fabrieken en olieraffinaderijen.

DevNet

Tot slot zijn er updates beschikbaar gemaakt voor DevNet, het ontwikkelaarsprogramma van Cisco. DevNet heeft nieuwe community resources, waaronder een nieuw ontwikkelaarscentrum genaamd Cisco DevNet Automation Exchange. Dit bevat een beheerde repository aan code voor een reeks use cases voor netwerkautomatisering. Ook nieuw is het DNA Center Platform, dat ontwikkelaars helpt om nieuwe applicaties en integraties te bouwen.

Daarnaast worden er nieuwe DevNet-certificaties geïntroduceerd, die bedoeld zijn om de vaardigheden van software-ontwikkelaars in programmeervaardigheden te stimuleren. Deze maand worden nieuwe cursussen uitgerold, examens worden in februari 2020 beschikbaar.