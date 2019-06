Microsoft geeft Power BI nieuw ontwerp en AI analytics-tools

Microsoft heeft een nieuwe versie van zijn business intelligence-platform Power BI beschikbaar gemaakt. De nieuwe versie heeft een vernieuwde gebruikerservaring en nieuwe analytics-functies die aangestuurd worden door machine learning.

Power BI laat analisten rauwe data als verkoopcijfers omzetten in visualisaties die eenvoudig gedeeld kunnen worden met beslissers. De nieuwe versie van het platform voor desktop en internet heeft een Office 365-achtige make-over gehad, met een ribbon toolbar die vergelijkbaar is met die in Word, meldt Silicon Angle. De toolbar biedt gecentraliseerde toegang tot aanpasopties boven het werkgebied.

AI

De iOS-app heeft nu een integratie met spraakassistent Siri, waarmee gebruikers bestanden op kunnen halen met gesproken commando’s.

Siri is echter niet het enige stuk kunstmatige intelligentie binnenin Power BI. Ook is er Q&A, een natural language processing-functie waarmee gebruikers in data kunnen zoeken door vragen in te typen in een zoekbalk. De standaard woordenschat kan door analisten uitgebreid worden met technische termen uit hun industrie, bedrijfsspecifieke termen en synoniemen.

Microsoft stelt bedrijven verder in staat om machine learning te gebruiken voor hun analytics-projecten. De nieuwe versie van Power BI laat gebruikers hun data verwerken met de hulp van Azure Cognitive Services, een set aan beheerde AI-modellen die beschikbaar zijn in de publieke cloud van Microsoft.

Bedrijven met geavanceerdere eisen hebben de optie om eigen, intern ontwikkelde AI-modellen beschikbaar te maken voor hun analisten. Dit kan via een nieuwe integratie tussen Power BI en Azure Machine Learning.

Power Platform

De updates aan Power BI zijn onderdeel van een bredere vernieuwing van het Power Platform, de product suite waar de business intelligence-dienst in thuis hoort. De suite bevat nog twee andere producten: Flow, een IFTTT-achtige oplossing voor het automatiseren van herhalende zakelijke taken, en het PowerApps applicatie-ontwikkelplatform.

De twee producten krijgen een nieuwe tool genaamd AI Builder. Dit stelt gebruikers in staat om machine learning-functies toe te voegen aan workflows die ze in Flow maken en aan applicaties die ze in PowerApps maken. AI Builder bevat al klaargemaakte machine learning-modellen die formulieren kunnen verwerken, documenten kunnen organiseren, visitekaartjes kunnen lezen en diverse gerelateerde taken uit kunnen voeren.