Virtualisatiebedrijf Zoomdata overgenomen door Logi Analytics

Logi Analytics, verkoper van tools voor ontwikkelaars om data analytics-mogelijkheden in hun software-applicaties te stoppen, heeft datavisualisatiebedrijf Zoomdata overgenomen. Hoeveel geld er bij de overname gemoeid is, is onbekend.

De acquistie moet Logi Analytics helpen om hun embedded analytics-mogelijkheden te verbeteren, stelt CEO Nick Halsey van Zoomdata, schrijft Silicon Angle. “Door samen te gaan met Logi wordt onze baanbrekende analytics-software toegevoegd aan meer applicaties. Veel meer mensen kunnen miljarden rijen aan data in seconden gaan analyseren, zelfs vanuit meerdere databronnen, in de applicaties die ze iedere dag gebruiken.”

Logi Analytics biedt een reeks mogelijkheden, waaronder beveiligingsintegratie, self-service analyses, workflow-analytics en voorspellende analytics. Zoomdata richt zich meer op de real-time verkenning van big data en streaming data.

“De natuur van data verandert”, stelt Steven Schneider, CEO van Logi Analytics. “Bij Logi is onze visie om applicatie-teams te helpen om slimmere software te maken. Met Zoomdata hebben productmanagers en -ontwikkelaars native toegang tot cloud data warehouses, big data en streamingdata, plus een wereldwijd expert partner-netwerk.”

Hectische tijd

De acquisitie is de tweede van Logi Analytics dit jaar. In februari kondigde het aan dat het Jinfonet Software kocht. Jinfonet Software verkoopt tools om BI en analytics-software te integreren met diverse applicaties.

De nieuwe acquisitie komt te midden van een hectische tijd op het gebied van data analytics. Salesforce kondigde vandaag aan dat het van plan is om Tableau Software over te nemen voor 15,7 miljard dollar. Google liet vorige week weten Looker Data Sciences over te nemen.

Dat terwijl de concurrentie op het gebied van analytics tussen de diverse spelers in cloud computing steeds sterker wordt. Die concurrenten omvatten onder meer AWS en Microsoft. Logi Analytics denkt echter dat er nog altijd ruimte is voor kleinere spelers zoals zichzelf. Zo zouden er ruim 2.100 applicatieteams zijn die zijn analytics-mogelijkheden gebruiken om hun datavisualisaties te verbeteren.