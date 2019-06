Intel neemt datacenter-netwerkstartup Barefoot Networks over

Intel neemt start-up Barefoot Networks voor een onbekend bedrag over. Dankzij deze start-up kunnen ontwikkelaars code te schrijven voor netwerkhardware die rechtstreeks op de processor draait.

De datacenter netwerkstart-up heeft tijdens financieringsrondes inmiddels meer dan 150 miljoen dollar opgehaald van giganten zoals Google, Dell Technologies Capital, Alibaba en Goldman Sachs, aldus Business Insider.

Barefoot Networks treedt in de voetsporen van partijen als Cisco en Broadcom in het onconventioneel benaderen van de markt. Een aanpak die zich in deze richt op de eigen processoren-lijn genaamd Tofino, die het assortiment van hardwareproducten aanstuurt. De oplossing van Barefoot Networks maakt meer maatwerk mogelijk dan bijvoorbeeld nu het geval is met Cisco of Broadcom-apparatuur.

Tofino

Ontwikkelaars kunnen met Tofino-oplossingen van Barefoot rechtstreeks op de processor zelf programmeren, dit op het diepst mogelijke technische niveau. Klanten kunnen hierdoor bepaalde taken met hun producten uitvoeren die daar oorspronkelijk nooit voor bedoeld waren. Zo kan bijvoorbeeld een Tofino-switch worden gebruikt om netwerkverkeer te analyseren en diagnosticeren, terwijl het door het datacenter reist. Hierbij heeft de ontwikkelaar de vrijheid heeft om nauwkeurig afgestemde bedieningselementen toe te passen. Het model kan gaandeweg worden toegevoegd.

“De toevoeging van Barefoot Networks zal onze focus op end-to-end cloudnetwerken en infrastructuurleiderschap ondersteunen. Bovendien stelt het Intel in staat om nieuwe workloads, ervaringen en capaciteiten te blijven leveren aan onze datacenter-klanten,” aldus Navin Shenoy, executive vice president en algemeen directeur van Intel’s Data Center Group.

Uitdagingen

De overname komt op het moment dat Intel voor nieuwe uitdagingen staat. Voor het eerst sinds lange tijd haperen de opbrengsten van Intel’s datacenter. Het inlijven van Barefoot Networks lijkt dan ook zinvol, zeker gezien beide bedrijven gefocust zijn op chips, met name voor het datacenter. Partijen als Cisco en kleinere concurrenten zoals Arista Networks gebruiken naar verluidt al Barefoot’s Tofino-chips om enkele van hun nieuwste producten aan te drijven.

Volgens Craig Barratt, CEO bij Barefoot Networks, wordt de deal het derde kwartaal van 2019 afgerond.

