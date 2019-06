Dropbox krijgt nieuw ontwerp en nieuwe functies

Dropbox heeft zijn desktop-app volledig vernieuwd en allerlei nieuwe functies gegeven. Op die manier hoopt het beter te kunnen concurreren met andere collaboration tools. De nieuwe app – door het bedrijf zelf het ‘nieuwe Dropbox’ genoemd – is nu beschikbaar via een early access-programma.

Met de nieuwe desktop-app is het mogelijk om documenten aan te maken en samen te werken, zonder de app te moeten verlaten. Het is mogelijk om Google- en Microsoft-gebaseerde documenten te maken en aan te passen, maar er kunnen ook gesprekken via Slack en videogesprekken via Zoom gestart worden. In een videogesprek met Zoom is het bijvoorbeeld mogelijk om bestanden te delen vanuit een Dropbox. Verder kunnen er projecten beheerd worden via Atlassian, dat de producten Jira en Trello bevat.

Dropbox laat gebruikers daarnaast shortcuts naar iedere website maken en opslaan, naast de content in de dienst. Daardoor moet content van online project management- en productiviteitstools eenvoudig bewaard blijven bij de rest van het werk.

Project management

Daarnaast lijkt het er op dat Dropbox gebruikers wat licht project management-werk wil laten doen, zonder de app te hoeven te verlaten. Zo kunnen gebruikers nu beschrijvingen toevoegen aan de mappen, zodat het team beter begrijpt welk werk ze precies doen. Belangrijke content kan uitgelicht worden door het vast te zetten bovenaan een workspace. Het is zelfs mogelijk om mensen aan te spreken via een @mention, en om taken te verdelen zodat iedereen weet wat er nog moet gebeuren.

Het nieuwe Dropbox laat gebruikers verder activiteiten in bestanden zien. Het gaat dan om informatie over bekeken documenten en samenwerken met een team aan Dropbox-content in Slack en Zoom. Een nieuwe activiteitsfeed voor een team moet gebruikers op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt. Ook is het mogelijk om feedback te delen door comments aan te maken naast de content op zowel desktop als op het internet en mobiel.

Tot slot is er een geheel nieuwe zoekbalk voor alle content in Dropbox. Daarmee zijn traditionele bestanden, cloud-content, shortcuts en bestanden die niet gedownload zijn via de selective sync feature te zien, op één plek.

Aanmelden voor het early access-programma voor de nieuwe Dropbox desktop-app voor Windows en Mac kan via de website van Dropbox.