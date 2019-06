Cisco werkt aan uniforme gebruikerservaring voor Webex Teams en Jabber

Cisco verenigt zijn samenwerkingsportfolio om de ervaring voor gebruikers en IT-administrators te vereenvoudigen. Alle apparaten draaien nu op hetzelfde besturingssysteem en alle apps hebben een verbeterde interoperabiliteit.

Jabber, een platform voor communicatie via video, spraak en vergaderingen, krijgt aan het eind van de zomer bijvoorbeeld een vergelijkbare look en feel als Webex Teams. Dat meldt ZDNet. Ook gaan de apps dus beter samenwerken. Zo wordt het mogelijk om notities in Jabber op te schrijven, waarna die verschijnen in de Teams-app.

Daarnaast kondigde het bedrijf aan dat zijn door kunstmatige intelligentie (AI) gedreven People Insights, dat in eerste instantie alleen beschikbaar was voor Webex-vergaderingen, voor het gehele portfolio beschikbaar wordt. Dat omvat ook bellen, berichten, vergaderingen en Jabber. “We blijven klanten laag na laag aan rijke intelligentie en context bieden, terwijl we er ook voor zorgen dat we de beste, meest naadloze ervaring in ons gehele portfolio blijven bieden”, aldus Amy Chang, SVP van Cisco Collaboration.

“We leveren technologie die goed samenwerkt en ondersteund wordt door intelligentie en zakelijke inzichten.”

Webex

Cisco kondigde in april nog aan zijn Webex-tool slimmer te maken, door gezichtsherkenningstechnologie te combineren met automatisch gegenereerde profielen. Op die manier poogt het bedrijf de strijd aan te gaan met concurrenten als Slack en Microsoft Teams. Met de uitbreiding moeten gebruikers deelnemers aan een vergadering kunnen identificeren aan de hand van hun profiel. Dat profiel kan bijvoorbeeld de huidige functietitel bevatten, evenals eerdere werkervaring, deskundigheid of hobby’s.

Webex telt nu maandelijks ruim 130 miljoen gebruikers en ondersteunt op jaarbasis 360 miljoen vergaderingen. Daarnaast gebruikt zeker 95 procent van de Fortune 500-bedrijven gebruik van de tool. Microsoft Teams wordt nu door ruim 500.000 organisaties gebruikt en door 91 van de Fortune 100-bedrijven. Slack heeft 10 miljoen dagelijks actieve gebruikers en 65 Fortune 100-bedrijven en 85.000 betalende klanten hebben.