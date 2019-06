AWS gaat intensiever samenwerken met partners voor cloudmigratie en publieke sector

AWS wil intensiever met partners gaan samenwerken en introduceert hiervoor nu een tweetal nieuwe programma’s. Het ISV Workload Migration Program is bestemd voor partners die grootzakelijke klanten helpen bij het migreren van applicaties naar AWS. Daarnaast is het Authority to Operate on AWS-programma bestemd voor bedrijven die IT-oplossingen en -toepassingen ontwikkelen voor overheden.

Belangrijkste reden voor de cloudgigant om deze twee partnerprogramma’s in het leven te roepen is, zo schrijft SilliconAngle, dat het bedrijf steeds vaker afhankelijk is van partners om grootzakelijke klanten te helpen bij hun cloudprojecten. De segmenten waar partnerecosystemen voor zijn aangekondigd, worden steeds belangrijker voor de business van AWS.

Informatie en tools voor migratie naar AWS

Concreet houdt het ISV Workload Migration Program in dat de cloudgigant voor deelnemende partners helpt met de benodigde informatie en tools om hun klanten te helpen met het verplaatsen van hun on-premise applicaties naar het AWS-cloudplatform.

Bovendien biedt de cloudgigant deze partners nog een aantal andere aantrekkelijke voordelen. De belangrijkste hiervan is dat het dochterbedrijf van Amazon.com de in dit speciale partnerprogramma deelnemende tot 15 procent van de voorspelde jaarlijkse opbrengst van een naar de cloudomgeving gebrachte applicatie aanbiedt. Dit moet dan als compensatie dienen voor de kosten die partners maken om deze applicatie daadwerkelijk naar AWS te migreren. Uiteindelijk betekent dit voor de partners lagere projectkosten, waardoor zij hun marge bij de klant weer meer oplevert.

Verder gaat AWS binnen het ISV Workload Migration Program samen met zijn partners technische best practices ontwikkelen om migratietrajecten efficiënter te laten verlopen. Door de partners meer tool te geven hoopt de cloudgigant dat eindgebruikers een beter migratie-ervaring krijgen en daardoor nog meer applicaties op het cloudplatform gaan uitrollen.

Hulp bij security- en complianceregelgeving

Het tweede aangekondigde partnerprogramma, Authority to Operate on AWS, richt zich met dezelfde doelstellingen specifiek op bedrijven die IT-oplossingen en -toepassingen ontwikkelen voor de publieke sector.

AWS wil hen vooral gaan helpen rondom wet- en regelgeving voor compliance. Deze bedrijven moeten immers kunnen bewijzen dat de infrastructuur waarop zij overheidsgegevens opslaan voldoet aan alle relevante security- en compliance-regelgeving. Als deze infrastructuur op AWS draait, dan kan Authority to Operate on AWS worden gebruikt om deze compliance aan te tonen.

Meer concreet kunnen bedrijven die aan het programma deelnemen hulp vragen van de in-house expertise van de cloudgigant over wet- en regelgeving en security-experts. Ook hebben ze toegang tot enkele adviespartners die AWS gebruikt om in een eerder stadium te checken of de deelnemers wel over de juiste voorwaarden beschikken.

Het is nog niet bekend wanneer beide partnerprogramma’s beschikbaar zijn.