HPE breidt MKB-portfolio uit met nieuwe opslag, servers en switches

HPE heeft zijn MKB-portfolio uitgebreid met nieuwe opties als de ProLiant Gen 10-servers, StoreEasy-opslag, Aruba-switches en wifi access points. Het MKB-portfolio van het bedrijf combineert servers, opslag, software, networking en cloud. Alle oplossingen bouwen door op de initiële HPE Small Business Solutions, die in oktober vorig jaar gelanceerd werden.

De oplossingen van HPE voor MKB’s zijn verbeterd om maximaal honderd gebruikers en tweehonderd gelijktijdig verbonden apparaten te ondersteunen. Klanten kunnen hun kantooromgevingen uitbreiden met ProLiant Gen10-servers, nieuw toegevoegde StoreEasy 1660-opslag en twee keer zoveel veilige, business-class Aruba network switches en wifi access points. Dit kan via eenvoudige point-and-click tools om de set-up te versnellen.

Daarnaast is er een nieuwe opslagoplossing met hoge beschikbaarheid aangekondigd, die gebaseerd is op ProLiant DL380 Gen10. De opslagoplossing komt nu met een keuze uit Microsoft Azure Stack HCI of VMware vSAN-software. HPE biedt verder backup-oplossingen afgestemd op de grootte en het budget van een organisatie met de ProLiant DL360 Gen10-server en MSA 1050 array – met ondersteuning tot 150 gebruikers – en de ProLiant DL325 Gen10-server en MSA 2052 hybride array, tot maximaal 250 gebruikers.

Waardevolle data is te centraliseren, beschermen en herstellen met een keuze aan verwijderbare disk- en tape-oplossingen voor backup, met vrijwel ongelimiteerde capaciteit. Het RDX Backup System levert draagbaarheid met verwijderbare cartridge-capaciteiten van maximaal 4TB om belangrijke data op te slaan en mee te nemen. Ook biedt het toegang tot data in het geval van blackouts. Voor grotere, gearchiveerde data biedt de StoreEver MSL 1/8 G2 Tape Autoloader tot maximaal 240 TB aan opslag.

Partners

De oplossingen worden onder meer aangeboden via partners. Partners hebben nu toegang tot het geüpdate portfolio, en kunnen de deals aanpassen met HPE Pointnext Foundation Care en pay-as-you-grow-financiering via HPE Financial Services. De Pointnext Foundation Care en pay-as-you-grow-financiering zijn niet nieuw, maar ze werden nog niet eerder neergezet als belangrijke componenten van de Small Business Solutions.