Cisco voegt IoT-oplossingen voor ‘ruige’ omgevingen toe aan portfolio

Cisco heeft nieuwe netwerktechnologie onthuld die specifiek ontwikkeld is om zware omstandigheden te doorstaan. De oplossingen moeten daarnaast IT- en OT-teams intent-based networking bieden, om Internet of Things (IoT) projecten eenvoudiger en sneller uit te breiden.

Intent-based networking is een manier waarop netwerken worden gebouwd en beheerd. De nieuwe netwerken richten zich niet meer op de handmatige methodes waarmee netwerken beheerd werden, maar begrijpen de bedrijfsdoelstellingen en vertalen deze in netwerkbeleid. Cisco brengt dit concept nu naar IoT-klanten, zodat organisaties hun systemen op een geautomatiseerde manier kunnen schalen. Daarbij behouden ze de flexibiliteit om bestaande en toekomstige infrastructuur te integreren.

Oplossingen

Cisco heeft onder meer Catalyst Heavy Duty-switches en -access points onthuld, die ontworpen zijn om langdurige blootstelling aan stof, water en andere extreme omstandigheden te weerstaan. De producten zijn IP67 water- en stofdicht, en worden aangestuurd door het Cisco DNA Center. Het DNA Center biedt algemeen beheer, monitort de gezondheid van het netwerk en biedt mogelijkheden voor segmentatie voor bedrijfsterreinen, filialen en OT-omgevingen.

Ook nieuw is dat de Industrial Router nu Software-Defined WAN (SD-WAN) ondersteunt, zodat afgelegen locaties veilig verbonden kunnen worden. Ook moeten zo de applicatieprestaties verbeterd worden. Volgens Cisco zelf is het daarmee voor het eerst dat er een SD-WAN-oplossing is voor industriële IoT-klanten.

Tot slot gaat Cisco werk maken van zijn overname van Sentryo. Met die overname wil het bedrijf inzicht bieden op OT-apparaten, zodat IT-teams samen kunnen werken en de gevoelige netwerken kunnen beveiligen. Het omvat apparaten die op kritieke infrastructuur draaien, zoals in elektriciteits- en olieraffinaderijen en productieactiviteiten.

Beschikbaarheid

De Cisco IR1101 Router is per direct beschikbaar, de Catalyst IE 3400 Heavy Duty Series Switch komt deze zomer op de markt. De Catalyst IW6300 Heavy Duty Series Access Points verschijnen in de herfst. Voor organisaties die hulp nodig hebben bij het uitrollen, beheren, schalen en beveiligen van Cisco IoT-oplossingen, is er Cisco Services. Deze dienst komt met doorlopend advies, implementatie, software-integratie, optimalisatie en technische en IT-trainingen.