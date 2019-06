Ericsson: ‘5G-adoptie gaat veel sneller dan verwacht’

Ericsson heeft zijn verwachtingen voor de adoptie van 5G flink naar boven bijgesteld. Het bedrijf zegt in zijn Mobility Report 1,9 miljard 5G-abonnementen te verwachten aan het einde van 2024, wat een stijging is van 27 procent ten opzichte van de 1,5 miljard die november vorig jaar voorspeld werd.

Ericsson verwacht verder dat aan het einde van 2024 er wereldwijd 400 miljoen extra mobiele breedbandabonnementen komen, ten opzichte van de voorspelling van vorig jaar. En ook andere prognoses zijn gestegen, waarbij de snelle 5G-opname de voornaamste oorzaak is. Zo verwacht het bedrijf dat de 5G-dekking aan het einde van 2024 ongeveer 45 procent van de wereldbevolking bereikt. Dat kan echter nog oplopen tot 65 procent, omdat spectrum-sharing het ook mogelijk maakt om 5G-implementaties op LTE-frequentiebanden te plaatsen.

10 miljoen abonnementen

De 5G-acceptatie wordt onder meer versneld door de sterke betrokkenheid van chipset- en apparaatleveranciers. Zo verschijnen dit jaar al smartphones voor alle hoofdspectrumbanden. Hoe meer apparaten met ondersteuning voor de mobiele verbinding er beschikbaar worden, hoe meer 5G-netwerken er live gaan. Aan het einde van dit jaar verwacht Ericsson al ruim 10 miljoen 5G-abonnementen wereldwijd.

De opname van die abonnementen gaat naar verwachting het snelste in Noord-Amerika, met 63 procent van de verwachtte mobiele abonnementen in 2024. Noordoost-Azië staat met 47 procent op de tweede plek, gevolgd door Europa met 40 procent.

“5G zal een positieve impact hebben op het leven van mensen en op bedrijven, door het realiseren van winsten die verder gaan dan IoT en de Vierde Industriële Revolutie. De voordelen van 5G kunnen echter alleen worden benut met de oprichting van een solide ecosysteem waarin technologie, regelgeving, beveiliging en partners uit de industrie allemaal een rol te spelen hebben”, aldus Frederik Jejdling, Executive Vice President en Head of Networks bij Ericsson.

Mobiele dataverkeer

Ericsson keek ook naar het al bestaande mobiele dataverkeer. In het eerste kwartaal van 2019 bleef het mobiele dataverkeer wereldwijd stijgen, namelijk met 82 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het totale mobiele dataverkeer bereikt naar verwachting 131EB per maand aan het einde van 2024. 35 procent daarvan gaat dan over 5G-netwerken.

Verder zijn er nu wereldwijd een miljard cellulaire IoT-verbindingen, maar dat stijgt naar verwachting tot 4,1 miljard tegen het einde van 2024. 45 procent daarvan wordt dan vertegenwoordigd door Massive IoT. Industrieën die Massive IoT gebruiken, bevatten hulpprogramma’s met slimme meters, gezondheidszorg met medische wearables en transport met tracking-sensoren.