Logitech Sync maakt centraal beheer van videovergaderruimtes mogelijk

Logitech zet sinds begin dit jaar vol in op videovergaderingen met de nieuwe Rally-reeks. Daarna volgende een budgetvriendelijk aanraakscherm voor eenvoudige interactie in deze ruimtes. Nu willen ze het centraal beheer van al deze ruimtes overzichtelijker en eenvoudiger maken met Logitech Sync.

Volgens Logitech heeft amper drie tot vijf procent van alle vergaderzalen vandaag toegang tot video. Door goedkopere technologie en sterke concurrentie met Poly en Cisco wordt video een belangrijke groeimarkt. Logitech lanceert daarom Sync om vergaderzalen in de toekomst beter te beheren.

Met Sync mikt Logitech vooral op grote bedrijven die tien, honderd, duizend of meer vergaderzalen hebben die vanop afstand moeten worden gemonitord. Met Sync kan je eenvoudig de status zien van elke vergaderzaal en zien wat er fout is gegaan. Denk daarbij aan een microfoon die niet goed is gekoppeld of hardware die vervangen moet worden.

API’s en partners

Logitech Sync ondersteunt vanzelfsprekend alle Logitech-oplossingen maar biedt API’s aan voor integratie met anderen. De fabrikant laat weten dat vandaag Barco, Domotz, Nectar en Utelogy al een integratie hebben met Sync. Hoe groter dit ecosysteem, hoe beter en completer je vergaderzalen kan beheren.

Sync kan naast problemen oplossen ook nieuwe vergaderzalen configureren en eenvoudig tickets verzamelen mochten werknemers fouten ondervinden. Sync is een applicatie die draait in een browser op IoT Services van AWS.

Dankzij die technologie zal Logitech in de toekomst ook analytics leveren onder de naam Insights. Deze functie is pas in 2020 beschikbaar. Hiermee kunnen IT-admins meten hoe vergaderruimtes worden gebruikt en waar er optimalisaties nodig zijn.

Vandaag is er een private beta beschikbaar voor wie met Logitech Sync aan de slag wil gaan. Vul je gegevens hier in en test de software binnen je bedrijf uit indien je Logitech-hardware in dienst hebt en die beter of eenvoudiger wil beheren.

Gerelateerd: Logitech Rally opent aanval op vergaderzalen