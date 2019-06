Dassault Systemes koopt voor 5,8 miljard dollar Medidata

Het Franse tech-bedrijf Dassault Systemes neemt Medidata Solutions over in een all-cash deal ter waarde van 5,8 miljard dollar (5,1 miljard euro). Medidata maakt software die onder meer gebruikt wordt om de voortgang van klinische tests te volgen.

“Het is een logische evolutie van de reikwijdte van wat we doen”, stelt Bernard Charles, voorzitter en CEO van Dassault Systemes, tegenover CNBC. “Levenswetenschappen gaan door een versnelde digitalisering van hun eigen processen. Dat is de motivatie voor Dassault Systemes om Medidata Solutions te kopen.”

Dassault verkoopt software aan vervoers-, luchtvaart- en levenswetenschappenbedrijven om hen te helpen om hun zaken te digitaliseren. De 3D ontwerp-tools van het bedrijf helpen organisaties met virtuele productontwerpen en maken digitale simulatie in productontwikkeling mogelijk.

Medidata

Medidata werd in 1999 opgericht en ging tien jaar later naar de beurs. Het bedrijf maakt software die gebruikt wordt door klinieken om hun back-office-operaties en hun data te managen. Ook biedt het bedrijf analytics-tools, waarmee klinieken grote hoeveelheden data kunnen uitzoeken. Die tool wordt ook door bedrijven die medische apparaten maken gebruikt om het proces van hun klinische tests te volgen.

“Medidata is altijd een ontzettend goed gerund bedrijf geweest en een grote in zijn ruimte”, stelt Bijan Salehizadeh, een investeerder in medische technologie bij NaviMed Capital. “Het is een A-Plus asset.” Medidata zag zijn omzet vorig jaar stijgen met 17 procent, naar 635,7 miljoen dollar. Het bedrijf rapporteerde toen een netto-inkomen van 51,9 miljoen dollar. Op dit moment heeft het een marktwaarde van 5,9 miljard dollar. In het afgelopen jaar stegen de aandelen met 17 procent en na het nieuws van de overname stegen ze nog eens 6 procent.

Met Medidata kan Dassault verder groeien, zonder winstgevendheid op te moeten geven. Daarnaast kan het bedrijf uitbreiden naar de medische markt.