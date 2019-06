Tweefactor-authenticatie op iOS voortaan mogelijk met Android-telefoon

Inloggen op apps van Google beveiligd met tweestaps-authenticatie kan voortaan ook op iOS-toestellen met de hulp van een Android-telefoon. De functionaliteit komt zowel naar privégebruikers als naar G Suite.

Google lanceerde in mei al de optie om een Android-telefoon als beveiligingssleutel te gebruiken voor tweefactor-authenticatie. De functie was echter uitsluitend beschikbaar voor Windows 10, Chrome OS en MacOS. Ondersteuning voor iOS bleef uit. Het systeem maakt het mogelijk om in te loggen op G Suite-toepassingen met de hulp van je smartphone. De communicatie tussen de dienst waarop je wil inloggen en je telefoon verloopt via Chrome, wat meteen verklaart waarom iOS tot vandaag uit de boot viel.

Smart Lock

Browsers op Apples mobiele toestellen moeten immers gebouwd worden op de technologie van Apple zelf. Chrome op een iPhone of iPad is dus geen ‘echte’ Chrome en dat belemmerde de communicatie. Google omzeilt die beperking nu via de Smart Lock-applicatie. Wie die installeert op bijvoorbeeld zijn iPad, kan wel inloggen op G Suite met de hulp van zijn Android-telefoon. Nabijheid is vereist, aangezien het iOS-toestel via Bluetooth op zoek zal gaan naar het Android-toestel, waar een gebruiker vervolgens zijn intentie om in te loggen moet bevestigen.

Google talmt niet met de uitrol van de nieuwe functie: ze is per direct beschikbaar voor iedereen. Voor G Suite-domeinen waar administrators tweestaps-authenticatie al activeerden is deze nieuwe optie automatisch beschikbaar, zonder dat er extra configuratie nodig is. Google ziet de mogelijkheid vooral als relevant bij iPad-gebruikers. Zeker in het kader van Apples ambitie om de iPad om te toveren tot een alternatief voor een laptop is Googles ondersteuning relevant. Wie met twee telefoons rondloopt, kan het beveiligingssysteem natuurlijk ook met z’n iPhone gebruiken.

Gerelateerd: Google maakt van elke Android-telefoon een veiligheidssleutel