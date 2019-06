Akamai richt zich op IoT-apparaten met lancering IoT Edge Connect

Akamai heeft zijn pijlen op de Internet of Things (IoT) markt gericht, met een nieuwe dienst genaamd IoT Edge Connect. IoT Edge Connect is een dienst gericht op het verbinden van IoT-endpoints en applicaties. Dit betekent dat het netwerk van het bedrijf – dat content en media dichter bij klanten brengt om latency te verminderen – gebruikt kan worden voor IoT-data.

Edge Connect is onderdeel van de Edge Cloud van Akamai, schrijft ZDNet. Edge Cloud is ontworpen om enterprises in staat te stellen om data en applicaties op schaal te leveren. Networking-tools als 5G maken naar verwachting meer IoT-data mogelijk met minder latency.

IoT Edge Connect moet een veilig framework bieden, evenals ondersteuning voor in-applicatie messaging, zoals Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). MQTT is ontworpen voor apparaten met beperkte resources om informatie naar een server te versturen en te publiceren.

IoT Edge Connect bevat een architectuur die honderden miljoenen endpoints ondersteund. De architectuur is volgens Akamai ontworpen om het leeglopen van de accu te beperken en data, snelheid en volume te optimaliseren. Daarnaast bevat het een all-in-one data stream, een gedistribueerde database en een key value store. De dienst maakt gezamenlijke authenticatie tussen verbonden endpoints mogelijk, en levert MQTT en een cloud broker voor grote cloud-providers.

Groeimarkt

Akamai heeft IoT niet als belangrijkste markt. Zijn kernmarkten zijn media en content, evenals beveiliging. IoT kan echter een groeimarkt worden voor het bedrijf.

Binnen zijn kernmarkt nam Akamai in januari dit jaar identiteitsbeheerbedrijf Janrain over. De cloud-gebaseerde oplossing Janrain Identity Cloud biedt klanten tools voor het verwerken van account-registraties en logins. Ook biedt Janrain een cloud-gebaseerd portal voor het organiseren van profielgegevens van gebruikers van online diensten.

De Janrain Identity Cloud moet geïntegreerd worden in het Intelligent Edge Platform van Akamai. Gebruikers van het beveiligingsplatform krijgen daardoor verbeterd identiteitsbeheer en threat intelligence, via onder meer de Bot Manager-oplossing. Het is onduidelijk hoeveel geld er betaald werd bij de overname.