Recente Windows 10-update veroorzaakt problemen tijdens bluetooth-verbinding

Microsoft heeft een nieuwe Windows 10-update (KB4503293) uitgerold die fouten veroorzaakt. Eén van de beveiligingsverbeteringen in de update veroorzaakt mogelijk problemen bij het opzetten van een bluetooth-verbinding, zo ontdekte Windows Latest.

Microsoft heeft een nieuw ondersteuningsdocument gepubliceerd, waarin aangekondigd wordt dat verouderde bluetooth-apparaten mogelijk kapot gaan door de nieuwste update van hun besturingssysteem. Dat betekent dat er problemen ervaren kunnen worden wanneer gebruikers hun Windows 10-computer verbinden of pairen met een verouderd bluetooth-apparaat.

“Je kunt problemen ervaren bij het pairen, verbinden of gebruiken van bepaalde bluetooth-apparaten na het installeren van beveiligingsupdates die op 11 juni 2019 verschenen zijn”, vertelt Microsoft in het document. “Deze beveiligingsupdates pakken een kwetsbaarheid aan door expres te voorkomen dat er verbindingen worden gemaakt met onveilige bluetooth-apparaten. Ieder apparaat dat bekende sleutels gebruikt om verbindingen te versleutelen, kan getroffen zijn.” Het gaat hierbij ook om bepaalde beveiligingssystemen.

De wijziging is van toepassing op alle versies van Windows 10, inclusief de May 2019 Update en Windows 10 versie 1507. Ook is het probleem van toepassing op Windows 8.1. Windows 7 is hier niet door getroffen. Hoeveel apparaten getroffen zijn door de update, is onduidelijk. Het zou echter om slechts een klein aantal apparaten gaan. Microsoft raadt alle gebruikers aan om updates te installeren voor bluetooth-apparaten als ze verbindingsproblemen ervaren.

Andere updates

De update van deze maand komt met een korte lijst aan oplossingen. De Patch Tuesday-update lost beveiligingsfouten op in het besturingssysteem en andere first-party apps, zoals Microsoft Edge, Internet Explorer en andere componenten zoals de Windows Kernel.

De update is te downloaden en te installeren door op updates te controleren in de Instellingen-app. De update is ook tijdelijk uit te stellen via de pagina met geavanceerde instellingen. Met de update wordt de Windows 10 May 2019 Update naar build 18362.175 gebracht. De October 2018 Update gaat naar Build 17763.557.