‘Huawei-ban VS heeft lange termijngevolgen voor Amerikaanse tech-bedrijven’

Beoordelingsbureau S&P waarschuwt voor de Amerikaanse ban op Huawei. Volgens S&P veroorzaakt de ban belemmeringen voor de industrie.

S&P stelt in zijn rapport dat de ban Beijing kan dwingen om de investeringen in Chinese technologie te verhogen, en om de afhankelijkheid op buitenlandse leveranciers te verminderen, schrijft ZDNet. Dit kan de concurrentie in de technologiesector verhogen en verlaagt mogelijk de groeikansen van Amerikaanse techbedrijven op de lange termijn, aldus het rapport.

S&P stelt dat de halfgeleiderfabrikanten in de komende één of twee jaar de grootste klappen krijgen, omdat Huawei voor vele van hen een grote klant is. Componentleveranciers als Micron, Qorvo en Lumentum halen ongeveer 15 procent van hun omzet uit het Chinese bedrijf. Qualcomm heeft tussen de 5 en 10 procent van zijn omzet aan Huawei te danken.

“De ban zorgt voor belemmeringen voor een industrie te midden van een correctie, vanwege weinig vraag na een sterk 2018, groter dan gemiddelde inventarissen bij zowel fabrikanten als in de leveringsketen, en verhoogde tarieven op Chinese importproducten dankzij het huidige handelsdispuut tussen de VS en China.”

Telecom

De impact op telecombedrijven zou juist wel meevallen, denkt S&P. Het bedrijf vraagt zich bovendien af of het geclaimde leiderschap van Huawei op het gebied van 5G wel uitmaakt. “Zelfs al is Huawei in eerste instantie leidend, denken we dat Europese en Aziatische leveranciers Huawei inhalen. Daarom zijn we voorzichtig over de mate waarin Huawei een materieel product- of kostenvoordeel kan hebben.”

“Als de rapporten over een 5G-gat waar zijn, kunnen telecombedrijven in markten met mogelijke Huawei-restricties in theorie hogere uitgaven of vertragingen zien bij de 5G-implementatie. Maar gezien het gebrek aan 5G-ready use case-applicaties met toegevoegde aarde, is onze voorspelling voor 5G-investeringen en klanttevredenheid matig. Eventuele kosten of vertraging zouden dus niet van belang zijn voor de ratings.”

Volgens het rapport heeft het verbannen van de Chinese fabrikant zelfs in markten waar het een redelijke penetratie heeft – bijvoorbeeld Europa en Afrika – weinig impact. Europese overheden zijn echter nog in gesprek over een ban op het Chinese bedrijf.