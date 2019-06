Zendesk brengt verkoop- en support-teams samen met Duet-platform

Zendesk heeft een nieuw platform aangekondigd dat tools voor verkoop- en support-teams combineert. Het platform, Duet, is ontworpen voor MKB’ers die klanten een gepersonaliseerde ervaring willen bieden die interacties van voor tot na de verkoop omvat.

Duet combineert functies van Zendesk Sell en Zendesk Support, weet ZDNet. Door die functies te combineren, kan Duet personeel van sales- en ondersteuningsafdelingen een volledig beeld van een klant bieden. Daarbij zitten ook de interacties met het bedrijf, hun transactiehistories en de accountstatus. Volgens CEO Mikkel Svane komt er daarmee een einde aan de tijd waarin “we dachten dat klanten in aparte sales- en support-clouds leefden”.

“Klantervaringen gaan verder dan een enkele functie of team. Met Duet veranderen we het CRM-landschap voor altijd door de muren tussen klantgerichte teams naar beneden te halen.” Met de oplossing richt Zendesk zich bovendien op bedrijven met weinig resources, waar sales- en support-werknemers meerdere rollen vervullen. Het bedrijf deed onlangs onderzoek onder kleine en middelgrote bedrijven, en ontdekte dat 86 procent van de software-kopers het belangrijk vindt om klantdata te delen tussen verkoop- en ondersteuningstools.

CRM

Het twaalf jaar oude Zendesk levert producten in honderden industrieën en heeft naar eigen zeggen ruim 145.000 betaalde klantaccounts. Het bedrijf ziet zich vooral als SaaS-leverancier voor bedrijven die klantenservice willen bieden die afwijkt van de standaard. In november lanceerde het bedrijf Sunshine, een nieuw CRM-platform dat volledig op Amazon Web Services gebouwd is. Het idee daar achter is dat bedrijven naar een manier zoeken om klantdata van verschillende bronnen samen te brengen.

Nu kondigde het bedrijf niet alleen Duet aan, maar ook het App Framework. Met het App Framework krijgen bedrijven een manier om data en acties van derde partijen te integreren in Sell en Support. App Framework is gelanceerd onder early access-partners, waaronder MailChimp en GetResponse. Het gedeelde App Framework kan daarnaast bedrijfsspecifieke informatie en eigen objecten naar Sell en Support Apps brengen van Zendesk Sunshine.