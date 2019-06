Oracle lanceert door AI aangestuurde Exadata 8X database computer

Oracle heeft zijn nieuwe Exadata Database Machine X8 algemeen beschikbaar gemaakt. De database server komt met een aantal “unieke machine learning-mogelijkheden” die helpen om de prestaties en monitoring te verbeteren, schrijft Silicon Angle.

Volgens Juan Loaiza, executive vice president van Mission-Critical Database Technologies bij Oracle, heeft de nieuwe Exadata een reeks mogelijkheden gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning gekregen, om zijn voordelen verder uit te breiden.

Het gaat onder meer om een Automatic Indexing-functie, die leert van gebruikerspatronen van klanten. Aan de hand daarvan moet het de Oracle Database beter afstellen om piekprestaties te verzekeren. De nieuwe functie betekent dat het niet meer nodig is voor engineers om uren te besten aan het met de hand bijstellen van de database. Daarnaast zijn er nieuwe geautomatiseerde monitoring-mogelijkheden op basis van machine learning toegevoegd. De functie detecteert prestatiegerelateerde problemen en stelt hun oorzaak vast zonder dat hier menselijk handelen bij vereist is.

Daarnaast helpt de Exadata X8 bedrijven om hun kosten te verlagen. Het apparaat bevat de nieuwste Xeon-processors van Intel en PCIe NVME opslag. Het apparaat bevat volgens Oracle zelf 60 procent meer kernen om Database-verwerkingen te offloaden en 40 procent hogere schijfcapaciteiten om gigantische datagroei en database-consolidatiestrategieën te ondersteunen. Daarnaast biedt het bedrijf een uitgebreide opslagserver tegen een lagere prijs voor data die ouder is, weinig gebruikt wordt of aanwezig is voor regelgevingen.

Zero Data Loss Recovery Appliance X8

Naast de Exadata X8 kondigde het bedrijf ook de beschikbaarheid van zijn nieuwste Zero Data Loss Recovery Appliance X8 aan. Dit is een apart apparaat dat enterprises kunnen gebruiken om zich te beschermen tegen dataverlies als problemen zich voordoen.

Het nieuwe apparaat maakt het mogelijk om data tien keer sneller te herstellen dan conventionele data deduplicatie-apparaten, aldus het bedrijf. Daarnaast komt het met 30 procent meer opslagcapaciteit dan de machines uit vorige generaties.