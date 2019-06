Fortinet breidt Security-as-a-Service-aanbod uit met FortiCloud-oplossingen

Fortinet breidt zijn partnergerichte Security-as-a-Service (SaaS) aanbod uit met nieuwe FortiCloud-oplossingen. Het dienstenaanbod biedt partners en klanten van het bedrijf toegang tot cloud-oplossingen voor beheer en beveiliging, die eenvoudig te implementeren en beheren moeten zijn. Met de nieuwe FortiCloud-oplossingen kunnen organisaties een kleiner aantal leveranciers gebruiken voor hun beveiligingstechnologie.

Een groot deel van de FortiCloud Services zijn beschikbaar in de vorm van appliances, virtuele machines en native cloud-applicaties. Daarmee kunnen gebruikers hun FortiCloud-diensten afstemmen op hun individuele behoeften. Ze helpen partners van Fortinet bijvoorbeeld aan verbeterde operationele efficiëntie door middel van automatisering en centraal beheer. Daarnaast moeten partners flexibele verdienmodellen krijgen, evenals de optie om klanten van schaalbare ondersteuning te voorzien.

FortiCloud Services stelt partners volgens Fortinet daarnaast in staat om krachtig presterende beveiligingsoplossingen aan te bieden. Dat moet resulteren in een snellere ROI, lagere operationele kosten en kansen voor partners en hun klanten.

Multi-cloud

Fortinet biedt daarnaast multi-cloud-oplossingen, die onderdeel zijn van de Fortinet Security Fabric. De oplossingen bieden bijvoorbeeld een centraal console voor het verkrijgen van integraal overzicht op de IT-omgeving en het definiëren van beveiligingsregels voor de complete infrastructuur, om zo cyberrisico’s te ondervangen. Fortinet doet dit met de FortiCASB-SaaS, wat een cloud access security broker is die voorziet in API’s voor het beheer en de bewaking van activiteiten en configuraties in cloud-omgevingen. Ook zijn er koppelingen met Security Fabric FortiView, wat beveiligingsbeheerders een centraal overzicht biedt van het complete aanvalsoppervlak van multi-cloud-omgevingen.

Daarnaast biedt het bedrijf geavanceerde mechanismes om de applicatielaag te beveiligen. Daarmee kunnen organisaties kiezen voor de cloud-platformen die het beste bij hun zakelijke prioriteiten aansluiten, zonder dat er nadelige gevolgen zijn voor de beveiliging. Organisaties kunnen met FortiWeb-VM web-API’s en front-end internetapplicaties beschermen tegen cyberdreigingen. De oplossing biedt ondersteuning voor alles van containers tot virtuele machines en SaaS-oplossingen.

Tot slot zorgt Fortinet naar eigen zeggen voor veilige verbindingen. FortiGate-VM biedt flexibiliteit en schaalbaarheid, terwijl de virtual security processor-technologie van de oplossing voor snellere prestaties in private en publieke clouds zorgt.