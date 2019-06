‘Apple aast op 5G-afdeling Intel voor eigen modems’

Dat Apple graag zelf 5G-modems voor zijn iPhones zou ontwikkelen, is geen geheim. De iPhonebouwer doet liefst zoveel mogelijk zelf en ontwikkelt bijvoorbeeld ook de SoC’s die de telefoons aandrijven binnenshuis. Apple heeft echter geen ervaring in de bouw en ontwikkeling van modems, wat de plannen op de lange baan schuift.

Apple zou nu overwegen om de 5G-business van Intel te kopen om zo de eigen plannen drastisch te versnellen. In welke mate het dat departement wil overnemen is niet duidelijk al kunnen we er wel vanuit gaan dat Intel zijn kennis gerust van de hand wil doen. De chipreus trok immers de stekker uit de productie van eigen 5G-modems nadat Apple en Qualcomm hun juridische geschillen oplosten. Zonder Apple als afnemer zag Intel geen heil in een grote 5G-push.

Infineon

Intel zou volgens bronnen overwegen om een deel van de relevante business in de etalage te zetten. Vermoedelijk staat de Duitse modem-afdeling centraal. Daar kocht Intel in 2011 Infineon en ligt het zwaartepunt van de modem-ontwikkeling.

Het nieuws over de intenties van Apple is afkomstig van anonieme bronnen die The Information citeert. Publiek is er nog niets bekend. Of Apple ook concrete stappen zal overwegen, blijft dus afwachten. Als de fabrikant effectief eigen 5G-modems op de markt brengt binnenkort, kan dat een klap betekenen voor leverancier Qualcomm. Die laatste zal in ieder geval nog wel de modems voor de eerste 5G-iPhone leveren, die in principe volgend jaar op de markt komt.