Celonis lanceert gratis versie van Intelligent Business Cloud

Celonis heeft een early access-programma opgezet voor zijn nieuwe versie van de Intelligent Business Cloud. Snap moet een gratis versie worden van die Intelligent Business Cloud en open staan voor iedereen. Daardoor kan iedereen de process mining-software van het bedrijf gebruiken.

Snap is volgens Celonis niet alleen een gratis versie van hun enterprise-product. Het is een volledig nieuwe abonnementsvorm van de Intelligent Business Cloud, ontworpen voor de eisen van kleinere bedrijven, startups en individuele gebruikers.

Functies

Snap levert volgens het bedrijf functies waar de gemeenschap van dagelijkse gebruikers naar heeft gevraagd. Het gaat dan om een eenvoudigere manier om het proces in systemen als ServiceNow te vinden, evenals de mogelijkheid om te werken met event logs in platte bestanden. Daarnaast zijn er diverse nieuwe gebruikersvriendelijke functies geïntroduceerd. Zo is er stapsgewijze begeleiding en zijn er ingebouwde resources, bijvoorbeeld video walkthroughs. Daarnaast zijn er vooraf gebouwde analyses toegevoegd, zodat iedereen aan de slag kan met Process Discovery.

Met Process Discovery is het mogelijk om een proces objectief te visualiseren om alle variaties, breakdowns en kansen voor verbetering te begrijpen. De functie zat ook al in andere versies van de Intelligent Business Cloud. Verder bevat Snap Data Connectors, waarmee gebruikers inzicht krijgen in vrijwel ieder proces door platte bestanden te uploaden of verbinding te maken met Google Sheets of ServiceNow. Met Process Analysis kunnen oorzaken van procesvariaties en -afwijkingen gevonden worden, en de zakelijke impact gekwantificeerd worden.

De Conformance Checker toont wat afwijkingen van de standaard processen veroorzaakt. Benchmarking laat gebruikers processen vergelijken met de afdeling om best practices te ontdekken. Verder is het mogelijk om procesinzichten direct met anderen te delen, om zo samen te werken. Daarnaast krijgen gebruikers toegang tot gratis Celonis Training & Resources, en is er een gemeenschap waar vragen gesteld kunnen worden en tips gedeeld kunnen worden.

Beschikbaarheid

Celonis Snap is onderdeel van de Intelligent Business Cloud, wat betekent dat er niets geïnstalleerd hoeft te worden. Gebruikers melden zich aan met hun e-mailadres en kunnen de dienst vervolgens gebruiken. De versie lanceert op 24 juni officieel, maar is nu als Early Access beschikbaar.