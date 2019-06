VMware wil Avi Networks overnemen

VMware wil datacentra meer cloud-achtig maken. Om dat voor elkaar te krijgen, neemt het bedrijf Avi Networks voor een onbekend bedrag over. Avi Networks biedt application delivery-diensten aan grote enterprises als Deutschebank, Cisco en Adobe, in een zogenaamde multi-cloud fabric.

Met die dienst probeert Avi Networks applicatie-loads te balanceren tussen datacentra en public clouds. Met de overname moet er meer van de flexibelere, on-demand ervaring van public clouds naar enterprise datacentra gebracht worden, op een geautomatiseerde en schaalbare manier, schrijft Silicon Angle. Volgens de twee bedrijven resulteert dit in de enige complete software-defined networking stack uit de industrie.

Tom Gillis, senior vice president en general manager van de networking en security-afdeling van VMware, stelt dat de overname hun Virtual Cloud Network-visie verder zal ontwikkelen. In die visie omvat een software-defined gedistribueerde netwerkarchitectuur alle infrastructuur, en brengt het alle stukken samen met de automatisering en programmeerbaarheid die in de public cloud gevonden wordt.

Avi biedt volgens Gillis een specifiek onderdeel van networking: load balancing. Nadat de overeenkomst is afgerond, moet VMware dan ook de ingebouwde load balancing-mogelijkheden aan als onderdeel van VMware NSX Data Center. Dat is een standalone application delivery controller. Gillis verwacht dat het bedrijf ook andere Avi-producten op zijn prijslijst gaat tonen. Dit moet binnen negentig dagen nadat de overname is afgerond zijn.

Avi Networks

Avi Networks voldoet met zijn producten aan de toenemende druk van bedrijven om applicaties sneller en consistenter te leveren en te updaten op meerdere clouds. Daarbij is meer geautomatiseerd networking nodig, evenals beveiligingsdiensten voor public en private clouds. Oudere application delivery controllers – ook degene die op virtual machines kunnen draaien – kunnen niet meeschalen of de juiste beveiliging bieden voor gedistribueerde cloud-omgeving, waardoor er teveel diensten gebruikt worden en de kosten hoger worden.

Het platform van Avi Networks moet organisaties helpen om de complexiteit van oudere systemen en application delivery control appliances te overkomen met moderne, software-defined applicatiediensten. Het platform biedt een aantal diensten, waaronder een Software Load Balancer, Intelligent web Application Firewall en Advanced Analytics and Monitoring.

Naar verwachting wordt de overname in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2020 van VMware afgerond. Dat kwartaal sluit op 2 augustus. De overname heeft naar verwachting geen materiële impact op de operationele resultaten van 2020.