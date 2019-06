Automation Anywhere maakt RPA-bots beschikbaar in Azure

Automation Anywhere heeft het mogelijk gemaakt om toegang te krijgen tot zijn Robotic Process Automation (RPA)-bots vanuit Azure. Het bedrijf stelt dat er een uitgebreide samenwerking is opgezet met Microsoft, die gezamenlijke productintegratie, gezamenlijke verkopen en gezamenlijke marketing mogelijk moet maken.

Automation Anywhere koos daarnaast voor Azure als zijn cloud-provider, waardoor gezamenlijke klanten altijd en overal toegang hebben tot automatiseringstechnologie, schrijft idm. Organisaties kunnen het RPA-platform van Automation Anywhere op Azure, on premise en in een public of private cloud hosten.

Alysa Taylor, Corporate Vice President van Cloud and Business bij Microsoft Business Applications and Industry, stelt dat de visie van Automation Anywhere overeenkomt met die van Microsoft. “Dat is de visie om data en intelligence in al onze producten, applicaties, diensten en ervaringen te stoppen.” Volgens Mihir Shukla, CEO en mede-oprichter van Automation Anywhere, stelt de samenwerking bedrijven in staat om efficiënter te worden, de kosten via automatisering te verlagen en om werknemers de kans te geven om te focussen op wat ze het beste doen.

Microsoft gaat op zijn beurt de automatiseringsproducten van Automation Anywhere uitlichten in zijn Executive Briefing Centres wereldwijd. Daardoor kunnen klanten hands-on demonstraties krijgen van Microsoft-producten, die mogelijk worden gemaakt door Automation Anywhere-technologie.

Oracle

Automation Anywhere kondigde in april aan ook een samenwerking te hebben opgezet met Oracle Integration Cloud. De twee bedrijven willen intelligente automatisering versnellen en de adoptie van door kunstmatige intelligentie aangedreven software-bots in de Integration Cloud mogelijk maken.

Met het RPA-platform van Automation Anywhere moet het voor klanten van de Oracle Integration Cloud mogelijk worden om complexe zakelijke processen te automatiseren, zodat de werknemers zich op werk met meer waarde kunnen focussen. Ook moet de organisatorische efficiëntie verhoogd worden.

Als onderdeel van de samenwerking wordt de enterprise RPA-platform connector voor de Integration Cloud beschikbaar. Oracle-klanten krijgen verder toegang tot de software-bots van Automation Anywhere, en de twee bedrijven werken samen aan extra bot-creaties speciaal voor Oracle. Die bot-creaties moeten beschikbaar worden in de Automation Anywhere Bot Store.