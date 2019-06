Snom introduceert betaalbaar model in D7XX-serie desktoptelefoons

Snom, fabrikant van communicatiehardware-oplossingen, heeft een nieuw, betaalbaar model toegevoegd aan zijn D7xx-serie van IP-dekstoptelefoons. Het gaat om de D717, die met een kleurenscherm en een ambient light-sensor komt voor veilige, milieuvriendelijke en kostenefficiënte communicatie.

De D717 is in het wit en zwart beschikbaar. In het apparaat zit een Digital Signal Processor (DSP), die een reeks aan audio codecs ondersteunt voor HD audiokwaliteit. Ook bevat het apparaat voor die audiokwaliteit een Comfort Noise Generator (CNG) en Voice Activity Detection (VAD).

Belfuncties

De D717 ondersteunt maximaal zes SIP-accounts, waardoor er zes verschillende gebruikersaccounts op een enkele telefoon kunnen zitten. Ieder account kan een gepersonaliseerde bellijst bevatten, evenals het doorschakelen van telefoontjes, een automatisch antwoord en vergelijkbare instellingen.

Volgens Snom omvatten de belfuncties van de D717 vrijwel alle mogelijke scenario’s voor een gebruiker. Zo is er een sneltoets voor contacten die een medewerker veel belt. Daarnaast zijn er opties om een telefoontje in de wacht te zetten – met of zonder muziek – en kunnen bepaalde bellers geweigerd of geblokkeerd worden door hen op een afwijslijst te zetten. Daarnaast is er een niet storen-modus.

Ook is er ondersteuning voor meerdere talen en locaties in de gebruikersinterface, waardoor deze nog verder te personaliseren is. Verder werkt de D717 samen met alle grote IP PBX-platformen, waardoor het gebruik eenvoudiger wordt voor PBX-operators en -eindgebruikers.

Functieknoppen

Aan de rechterkant van de display zitten drie knoppen die ook dienen als te programmeren functieknoppen voor bijvoorbeeld sneltoetsen en het doorsturen van telefoontjes. De meerkleurige LED’s op deze knoppen geven de status van de functies weer. Het Smart Label in de display geeft de actie van de functieknoppen aan, waardoor er geen papieren labels meer toegevoegd hoeven te worden.

Snom heeft naar eigen zeggen ook een unieke functie toegevoegd aan de telefoon: een geïntegreerde sensor die de schermhelderheid aan klan passen aan de hand van de bestaande lichtomstandigheden. Daardoor wordt het energieverbruik verminderd, wat weer scheelt in de CO2-uitstoot en de kosten.

Ook is er een luidspreker aanwezig, zodat er hands-free gebeld kan worden. Willen werknemers de luidspreker niet gebruiken vanwege privacy, dan is er een USB-headset aan te sluiten op het apparaat.

Eén kabel

Tot slot komt de D717 met de optie om de telefoon van stroom én een internetverbinding te voorzien met een enkele kabel. Dit kan met een RJ45-verbinding,. De 2-poort Gigabit Ethernet-switch biedt ook een lege Ethernet-poort voor andere apparaten. Verder is de D717 te verbinden met WLAN via een USB WLAN-stick.

De D717 komt met alle voordelen van VoIP-telefonie, inclusief beveiligingsprotocollen als 802.1x-authenticatie, EAPOL, TLS en VPN-ondersteuning en een met een wachtwoord beschermde web-interface.