IBM werkt met partners aan blockchain voor ‘geneesmiddelen supply chain’

IBM heeft aangekondigd samen te werken met KPMG, Merk en Walmart om een blockchain-pilot voor de supply chain (bevoorradingsketen) voor medicijnen. De vier bedrijven willen samen een oplossing maken om bepaalde medicatie te volgen als ze door de bevoorradingsketen bewegen.

IBM is in dit geval de technologiepartner. KPMG komt met een expertise in compliance-problemen, Merk is een medicatiebedrijf en Walmart is de distributeur van de medicatie via apotheken, schrijft TechCrunch.

De bedoeling is dat ieder pakje met medicatie een unieke identifier krijgt, die te volgen is in de bevoorradingsketen van fabrikant naar apotheek tot consument. Veel bedrijven willen echter geen data met elkaar delen, waardoor dit lastiger is dan het misschien klinkt. De blockchain moet een onweerlegbaar record van iedere transactie bieden als het medicijn door de bevoorradingsketen beweegt. Autoriteiten en deelnemers krijgen zo een eenvoudig audit-spoor.

FDA

De pilot is onderdeel van een set aan programma’s dat uitgevoerd wordt door diverse aandeelhouders, op verzoek van de FDA. Het uiteindelijke doel van die programma’s is om oplossingen te vinden om te voldoen aan de Amerikaanse Drug Supply Chain Security Act. Specifiek gaat het om de ontwikkeling van elektronische, interoperabele systemen die bepaalde voorgeschreven medicatie identificeren en volgen als ze in de Verenigde Staten gedistribueerd worden.

IBM hoopt dat de blockchain-pilot aantoont dat het bedrijf een blockchain-platform of -netwerk kan bouwen waar andere bedrijven weer applicaties op kunnen plaatsen. “Het netwerk zou in dit geval de mogelijkheid hebben om informatie uit te wisselen over deze farmaceutische verzendingen op zo’n manier dat de privacy gewaarborgd is, maar de informatie ook gevalideerd is”, aldus Mark Treshock, global blockchain solutions leader voor healthcare and life sciences bij IBM.

Volgens Treshock moet dit bedrijven die zich zorgen maken over de privacy van hun informatie zo ver krijgen om mee te doen. Dit is iets waar vooral farmaceutische bedrijven zich zorgen om maken.