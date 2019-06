Chrome 76 bèta blokkeert Flash helemaal en verbergt incognito tegen betaalmuren

Google sleutelt op dit ogenblik aan Chrome 76 en heeft net een bèta beschikbaar gesteld. Na de grote aankondiging van Dark Mode in Chrome 73 en 74, bevatte 75 weinig nieuwe functies. Chrome 76 belooft belangrijke nieuwigheden voor uitgevers die gebruik maken van een betaalmuur.

Vanaf Chrome bèta 76 kunnen websites niet langer detecteren wanneer je incognito surft. Dat lijkt onschuldig, behalve voor uitgevers die een aantal artikelen van hun website gratis tonen om daarna een betaalmuur te presenteren.

Chrome Incognito mode has been detectable for years, due to the FileSystem API implementation. As of Chrome 76, this is fixed.

Apologies to the “detect private mode” scripts out there. 💐 pic.twitter.com/3LWFXQyy7w

— Paul Irish (@paul_irish) June 11, 2019