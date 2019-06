Palo Alto Networks rondt overname PureSec af

Palo Alto Networks heeft de overname van serverless beveiligingsbedrijf PureSec afgerond. Met de overname wil het bedrijf de customer journey naar multicloud-omgevingen beter beveiligen en zijn Prisma cloud-beveiligingsstrategie uitbreiden, schrijft Yahoo. Palo Alto Networks (hierna Palo Alto) telde 47 miljoen dollar in cash neer voor de overname.

De overname van PureSec werd eind mei al aangekondigd, samen met de geplande overname van beveiligingsbedrijf Twistlock. De technologie van PureSec wordt geïntegreerd in het cloud-beveiligingsplatform Prisma van Palo Alto. Daarmee kan Palo Alto ook end-to-end serverless applicatie-beveiliging toevoegen aan zijn mogelijkheden.

Steeds meer bedrijven stappen over naar de cloud, maar de transitie naar de cloud met workloads komt met diverse beveiligingsvraagstukken. Het gebruik van verschillende beveiligingsoplossingen maakt het beheer complex, waardoor het vaak beter is om dit te vermijden.

Volgens Gartner stelt 50 procent van de enterprises in 2021 per ongeluk een deel van hun IaaS-opslagdiensten, netwerksegmenten, applicaties of API’s bloot aan het internet. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de 25 procent in 2018. Daarmee is dus duidelijk dat er een grote vraag is naar multicloud-beveiligingsoplossingen. Dat is dan ook wat het Prisma-platform moet bieden: het brengt alle beveiligingsoplossingen voor de cloud van Palo Alto samen onder één naam en platform.

Concurrentie

Deze markt bevat echter wel flink wat concurrentie. Zo is de FTNT Security Fabric-architectuur van Fortinet ook een allesomvattende suite aan beveiligingsoplossingen, die steeds meer tractie krijgt. Dankzij de wereldwijde vraag naar Security Fabric-diensten wordt de suite bovendien steeds verder uitgebreid.

Daarnaast groeien ook de CSCO cloud-beveiligingsoplossingen van Cisco dankzij verschillende zakelijke beslissingen. Zo nam Cisco in oktober vorig jaar Duo Security over voor 2,35 miljard dollar, om zijn beveiligingsportfolio voor de cloud te verbeteren.

Palo Alto denkt echter dat er genoeg ruimte is voor meerdere spelers op een markt die volgens het bedrijf in 2020 24 miljard dollar waard is.