‘6G gaat AI met kaliber van menselijk brein naar draadloze apparaten streamen’

Wetenschappers zijn al bezig met het bouwen van de fundering voor 6G, dat over ongeveer een decennium uitgerold moet worden. Volgens de onderzoekers zorgt 6G niet alleen voor snellere telefoons en draadloos internet, maar ook voor kunstmatige intelligentie (AI) computing op het niveau van een menselijk brein.

Dat staat in een nieuwe IEEE paper, die gepubliceerd werd door onderzoeker Dr. Ted Rappaport van NYU en zijn collega’s, schrijft Venturebeat. Het rapport richt zich op applicaties voor het draadloze spectrum van 100 GHz tot 3 terahertz (THz). Dat is een “submillimeter wave”, die bestaat uit veilige frequenties die gebruikt kunnen worden voor communicatie, voordat ze optische, x-ray, gammastraal- en kosmische straalgolflengten bereiken.

Volgens Dr. Rappaport en zijn team kunnen 5G-netwerken uiteindelijk snelheden van 100 Gbps leveren. Probleem is echter dat de signaalverdichtingstechnologie nog niet bestaat om die snelheid mogelijk te maken, ook niet op de huidige millimetergolfbanden. Het openstellen van de terahertz-frequenties zorgt voor nieuwe bandbreedtes voor draadloos gebruik, waardoor er ondenkbare hoeveelheden en soorten gegevens in een seconde overgedragen kunnen worden.

Het moet dan bijvoorbeeld mogelijk worden voor draadloze apparaten om op afstand hoeveelheden computational data te versturen die vergelijkbaar zijn met die van een menselijk brein. Dat moet bovendien in real-time mogelijk worden. Volgens de onderzoekers worden deze frequenties de eerste in het draadloze spectrum die de real-time berekeningen kunnen doen voor draadloze menselijke mogelijkheden. Een draadloze drone zou bijvoorbeeld op afstand bestuurd kunnen worden door een AI ter grootte van een server, die net zo goed is als een goede menselijke piloot.

Duizend dollar

Vergelijkbare concepten worden al ontwikkeld voor 5G, maar dan met mensen die de aansturing doen. Met 6G moet dit allemaal gedaan worden door een AI die net zo goed is als een mens, waarbij grote hoeveelheden observatie- en responsgegevens heen en weer gestuurd worden. De onderzoekers stellen dat Moore’s wet suggereert dat tegen 2036 een computer met een rekenkracht op het niveau van een menselijk brein voor duizend dollar te koop wordt voor eindgebruikers. 6G moet eerdere toegang tot dit niveau computers bieden.

Daarnaast verwacht het team van onderzoekers dat de submillimeter-spectra verbeteringen van bestaande technologieën mogelijk maken. Het gaat dan onder meer om camera’s die in het donker kunnen zien, HD-radar en terahertz beveiligingslichaamsscanning. Daarnaast moet het een transitie van glasvezel naar draadloze glasvezel mogelijk maken.