Barracuda Networks voegt analytics toe aan firewall met SD-WAN-mogelijkheden

Barracuda Networks heeft analytics toegevoegd aan zijn next-generation firewall, die ook SD-WAN-mogelijkheden bevat. Het nieuwe platform voor security analytics, Firewall Insights, verzamelt en analyseert informatie van alle CloudGen Firewalls die ingezet zijn in een netwerk van een organisatie. Die deployments kunnen hardware, virtueel of cloud-gebaseerd zijn.

“Dit kunnen honderden of duizenden locaties zijn”, aldus Mike Goldgof, senior director of product marketing bij Barracuda Networks, tegenover SDX Central. Het platform biedt inzichten in bijvoorbeeld dynamische beschikbaarheidsinformatie op SD-WAN-verbindingen, transportdata, beveiliging en details van web- en netwerkverkeer.

Daarnaast bevat het platform automatiseringsmogelijkheden voor taken als het inplannen, verzamelen, consolideren en analyseren van data die geproduceerd wordt door firewall-appliances. Gebruikers kunnen rapporten aanpassen die alle of slechts een deel van de ingezette firewalls kunnen bevatten.

Ook breidt het platform de mogelijkheden van Barracuda Networks (hierna Barracuda) uit als het om het beveiligen van SD-WAN gaat. De CloudGen Firewall van het bedrijf, die in 2017 gelanceerd werd, biedt zowel connectiviteit via de WAN’s en naar de cloud als next-generation firewall-mogelijkheden. Volgens Goldgof is dit product altijd geavanceerd geweest als het gaat om het verbinden van gedistribueerde enterprise-locaties. Maar nu een groeiend aantal beveiligingsbedrijven een vorm van SD-WAN-functies toevoegen aan hun appliances, is Barracuda volgens Goldgof “een van de eerste met beveiligde SD-WAN-mogelijkheden”.

Use cases

Barracuda ziet drie belangrijke use cases voor zijn nieuwe product. Allereerst gaat het om de gedistribueerde enterprise, waar SD-WAN een onderdeel van is. Daarnaast is er cloud-migratie, en IoT-deployments. IoT-deployments zijn volgens Goldgof bovendien een belangrijk groeigebied voor Barracuda en het platform.

“Industriële IoT is een erg opwindend gebied, omdat je grote enterprises hebt die zich niet alleen zorgen maken over IT-infrastructuur, maar ook over operationele technologie. Steeds meer van hun fabrieksvloer en industriële endpoints zijn nu verbonden. En als die verbonden worden, hebben ze dezelfde soort informatie en niveau van beveiliging nodig.”