GitHub breidt tools voor software-teams uit met overname Pull Panda

GitHub heeft startup Pull Panda overgenomen voor een onbekend bedrag. Pull Panda is een klein bedrijf dat samenwerkings-tools maakt voor software-teams. De startup heeft volgens zijn LinkedIn-pagina maar één werknemer: oprichter Abi Noda.

Pull Panda, dat achttien maanden geleden werd opgericht, is de maker van drie populaire tools die een belangrijk onderdeel van ontwikkelingsprojecten vereenvoudigen, schrijft Silicon Angle. Het gaat dan om code reviews. Code reviews zijn het proces waarin een collega van een ontwikkelaar de code bekijkt voordat deze naar productie gaat, om te zien of er problemen over het hoofd zijn gezien. Als dat proces snel gaat, wordt het product of de verbetering aan een dienst ook sneller doorgevoerd.

De eerste tool van Pull Panda – Pull Assigner – distribueert verzoeken om reviews onder de leden van een team, zodat niemand te veel werk op zijn bord krijgt. De tweede app heet Pull Remainders en stelt gebruikers via Slack op de hoogte als ze gevraagd worden om de code van een collega te bekijken. De derde tool is Pull Analytics, dat team-leiders inzicht geeft in hoe snel reviews voltooid zijn. Ook toont de tool gerelateerde informatie, bijvoorbeeld succesniveaus.

Op dit moment gebruiken ruim duizend bedrijven de producten van Pull Panda om het proces te beheren. Het gaat onder meer om WeWork Companies, Pivotal Software en Instacart.

Overname GitHub

Zoals gezegd is Pull Panda een vrij klein bedrijf, wat waarschijnlijk betekent dat de transactie waarschijnlijk ook klein is. Toch is de overname wel een grote voor GitHub, vanwege de veelgebruikte tools. De tools zijn samengevoegd in een enkele app dat het bedrijf gratis op de GitHub Marketplace heeft uitgebracht. De functies van de producten moeten op den duur direct in het platform geïntegreerd worden.

Het is de tweede keer dat GitHub een bedrijf heeft gekocht sinds het zelf werd overgenomen door Microsoft. De andere acquisitie was Dependabot, dat een app ontwikkelde waarmee ontwikkelaars op de hoogte werden gesteld van kwetsbaarheden in hun software. De app is nu geïntegreerd in GitHub zelf.