D66 en CDA pleiten voor toezichthouder voor algoritmes overheid

Regeringspartijen D66 en CDA pleiten voor strengere regels voor het gebruik van algoritmes door de overheid, meldt NOS. Volgens de twee partijen duidt eerdere berichtgeving van de nieuwszender op een “wildgroei” aan algoritmes bij de overheid.

D66 en CDA willen specifiek dat er een waakhond komt die het gebruik van algoritmes in de gaten houdt. Die waakhond moet daarnaast een richtlijn opstellen waarmee bepaald wordt wanneer het gebruik ervan gerechtvaardigd is en wanneer niet.

Volgens eerdere berichtgeving van de NOS gebruikt de overheid op grote schaal voorspellende algoritmes. Voor burgers is dit echter niet altijd duidelijk. Bovendien kunnen de programma’s soms negatieve effecten met zich meebrengen, bijvoorbeeld discriminatie. De Autoriteit Persoonsgegevens riep de overheid na die berichtgeving tegenover de NOS op om transparanter te zijn over het gebruik van algoritmes.

De algoritmes worden gebruikt om onder meer fraude en criminaliteit op te sporen. Daarnaast worden ze ingezet om in te schatten welke zorg iemand nodig heeft, of om te bepalen hoe groot de kans is dat een leerling de school verlaat voor het afronden van de opleiding. De algoritmes worden onder meer door de politie, de Belastingdienst en het Centrum Indicatiestelling Zorg gebruikt. Ook gemeenten als Rotterdam, Tilburg en Groningen leunen op voorspellende algoritmes.

Motie

D66-Kamerlid Kees Verhoeven stelt nu dat nergens centraal wordt bijgehouden welke algoritmes er gebruikt worden. Verhoeven dient vandaag samen met collega Harry van der Molen van het CDA een motie in, waarmee de partijen om de strengere regels vragen. Van der Molen vindt net als de Autoriteit Persoonsgegevens dat de overheid open moet zijn over het gebruik van algoritmes. Daarnaast moet de overheid ze volgens Van der Molen secuur inzetten.

De partijen hebben nog niet besloten of er een volledig nieuwe toezichthouder moet komen, of dat bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens deze taak op zich kan nemen. De Kamerleden verwachten een meerderheid te krijgen voor hun motie.