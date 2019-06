Supercomputing-infrastructuur Nvidia krijgt ondersteuning voor Arm-gebaseerde chips

Chipfabrikant Nvidia heeft aangekondigd dat zijn kunstmatige intelligentie- (AI) en high-performance computing-infrastructuur binnenkort ondersteuning krijgt voor Arm-gebaseerde CPU’s. De ondersteuning moet er voor het einde van het jaar zijn.

De CUDA-X AI en HPC libraries, GPU-versnelde AI frameworks en software development-tools van Nvidia moeten allemaal Arm-gebaseerde machines gaan ondersteunen. Dat is een grote stap, aangezien Arm-gebaseerde supercomputers een veel grotere schaal mogelijk maken, omdat ze efficiënter omgaan met energie, meldt Silicon Angle.

Volgens CEO Jensen Huang moet de combinatie van de CUDA-versnelde computing van Nvidia en de energie-efficiënte CPU-architectuur van Arm de HPC-gemeenschap een boost geven voor ‘exascale’. Exascale is een term die verwijst naar computers die een quintillion operaties per seconde uit kunnen voeren.

Ian Buck, de general manager en vice president van accelerated computing bij Nvidia, stelt dat de keuze voor ondersteuning van Arm-CPU’s het gevolg is van de brede en groeiende interesse in de industrie. “Arm is interessant, omdat het erg open is. Het biedt flexibiliteit voor nieuwe manieren om CPU’s en GPU’s te verbinden en meer energie-efficiënte computing te doen.” De infrastructuur van Nvidia zit al in 22 van de 25 meest energie-efficiënte supercomputers vanwege de ondersteuning voor x86- en POWER-gebaseerde chips. Met Arm moet die aanwezigheid nog groter worden.

Autonome voertuigen

Nvidia hoopt zijn supercomputing-kracht niet alleen uit te breiden naar AI in het algemeen, maar ook naar specifieke use cases. Het gaat dan bijvoorbeeld om het trainen van AI-systemen voor autonome auto’s. Om dat te doen onthulde het bedrijf naar eigen zeggen de 22e snelste supercomputer, met de naam DGX SuperPOD. Ook werd er een architectuur gelanceerd voor bedrijven die het zelf willen inzetten in hun eigen of buiten hun datacentra.

De DGX SuperPOD is ontworpen om de AI-trainingsinfrastructuur te bieden die nodig is om grote vloten autonome voertuigen te deployen. De machine werd in slechts drie weken gebouwd en bestaat uit 96 van de oudere DGX-2H supercomputers die geïntegreerd zijn met nieuwe datacentrum interconnect-technologie. Die technologie kreeg Nvidia in handen toen het Mellanox overnam.

De DGX SuperPOD is ontworpen om neurale netwerken te trainen voor autonome auto’s, zodat ze de regels van de weg begrijpen.