Microsoft stilletjes begonnen met uitrol Hyper-V Server 2019

Microsoft is stilletjes begonnen met het uitrollen van zijn Hyper-V Server 2019. De uitrol begon afgelopen zaterdag, nadat topmensen van het bedrijf maandenlang beloofden dat de Hyper-V Server bijna algemeen beschikbaar zou zijn, meldt ZDNet.

De beschikbaarheid van Hyper-V Server 2019 werd kort aangekondigd op de Windows Server Insider-blog van Microsoft. De server is beschikbaar via het Microsoft Evaluation Center. Op 19 juni komt de Hyper-V Server ook naar abonnees van Visual Studio.

Windows Server 2019

De Hyper-V Server is een standalone-product dat rollen bevat die gerelateerd zijn aan virtualisatie. Hyper-V Server is gratis en bevat dezelfde hypervisor-technologie in de Hyper-V Role op Windows Server 2019. Microsoft maakte de beschikbaarheid van Windows Server 2019/1809 op 2 oktober al bekend, maar haalde vervolgens de client- en server-versies offline vanwege berichten van dataverlies in Windows 10 1809. Begin november werd Windows Server 1809/Server 2019 opnieuw gelanceerd, maar dan zonder Hyper-V Server 2019.

Microsoft maakte de Windows Server 2019 in januari dit jaar beschikbaar in het Evaluation Center. Ook daar ontbrak echter Hyper-V Server 2019. Het bedrijf gaf bovendien geen verklaring voor de afwezigheid. Volgens ZDNet klonk het alsof er een aantal fouten in het product gevonden waren, waaronder problemen met RDP.

Op 8 april volgde een kort bericht op de Windows Server-blog, waarin ook gemeld werd dat er wat problemen gevonden waren met de media. “We werken aan een oplossing. We zullen het snel releasen en hier een update plaatsen. Dit heeft geen effect op de Windows Server 2019 die al beschikbaar is via de Evaluation Center.” Nu is Hyper-V Server 2019 dus wel officieel beschikbaar. Microsoft adviseert iedereen die de originele release heeft kunnen downloaden deze te verwijderen en een schone installatie te doen van de nieuwe versie.

Windows Server 1903

Microsoft maakte in mei de Windows Server 1903 al beschikbaar. Dat is een halfjaarlijkse channel feature update voor Windows Server. Het besturingssysteem is sinds de release beschikbaar in het Volume Licensing Service Center voor iedereen met Software Assurance. 1903 is voor abonnees van Visual Studio beschikbaar via de downloadpagina van Visual Studio Subscriber. 1903 komt met updates rondom containers, verbeteringen in applicatie-compatibility in Server Core en nieuwe mogelijkheden voor de gerelateerde GUI-gebaseerde Windows Admin Center-app.