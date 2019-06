Ericsson breidt 5G-platform uit met nieuwe oplossingen voor implementatie

Ericsson heeft zijn op service providers gerichte 5G-platform uitgebreid met nieuwe software- en hardware-oplossingen voor de implementatie van de snellere mobiele verbinding. De oplossingen breiden de netwerkcapaciteit- en dekking uit, en moeten voor een soepele netwerkevolutie zorgen.

Providers krijgen bij de uitrol van commerciële 5G-netwerken ondersteuning van niet-stand-alone (NSA) 5G New Radio (NR). Ericsson heeft nu echter een stand-alone NR-software-oplossing onthuld. Dit breidt de implementatiemogelijkheden uit, maar zorgt ook voor een nieuwe netwerkarchitectuur met diverse voordelen. Zo zorgt de architectuur voor lage latency en een betere dekking.

De NR-software kan geïnstalleerd worden op bestaande Ericsson Radio System-hardware. Door deze te koppelen met de 5G dual-mode Cloud Core-oplossingen, kunnen de nieuwe producten nieuwe zakelijke kansen mogelijk maken voor providers. Volgens het bedrijf zullen de meeste providers beginnen met NSA, en pas de stand-alone variant installeren als de 5G-dekking vastgesteld is.

Ook heeft Ericsson twee nieuwe Massive MIMO-radio’s toegevoegd aan het Ericsson Radio System mid-band portfolio, waarmee aanbieders van diensten 5G preciezer kunnen opbouwen. De AIR 1636 moet voor een bredere dekking zorgen, die geoptimaliseerde prestaties voor langere inter-site afstanden. De AIR 1623 is bedoeld voor een eenvoudige build met een minimale cost of ownership.

Cloud-oplossing

Verder heeft Ericsson een cloud-oplossing ontwikkeld met een aanbod dat geoptimaliseerd is voor edge computing. Service providers kunnen daardoor nieuwe consumenten- en enterprise 5G-diensten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan augmented reality en content distributie tegen lage kosten. Ook de latency is laag, terwijl de nauwkeurigheid hoog is.

De oplossing, Edge NFVI, is onderdeel van het end-to-end beheerde en orchestrated, gedistribueerde cloud-architectuur. De oplossing maakt het niet alleen mogelijk om nieuwe diensten in de cloud te lanceren, maar ook om workloads te distribueren en het netwerk te optimaliseren.

Tot slot is er een partner VNF Certification Service gelanceerd. Dit is een certificatieprogramma voor partners voor virtuele netwerkfuncties (VNF). De dienst is open voor alle VNF-verkopers en biedt een certificaat op het Ericsson NVFI-platform met Ericsson Labs. Dit moet een ecosysteem ontwikkelen met een kortere tijd naar de markt.