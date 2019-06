Adobe voegt AI-gedreven Technologie Previews toe aan Experience Cloud

Adobe heeft een aantal van zijn geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI) mogelijkheden versneld beschikbaar gemaakt voor merken via Technologie Previews. Met Technologie Previews krijgen bedrijven in een vroeg stadium toegang tot AI-gedreven technologie op basis van Adobe Sensei.

Technologie Previews geeft bedrijven dus toegang tot de nieuwste technologie, terwijl ze ook meewerken aan de vormgeving van product roadmaps. Feedback op de nieuwe technologie kan in real-time met de productteams van Adobe gedeeld worden. Daardoor kan het bedrijf zelf de juiste aanpassingen snel doorvoeren, voordat producten in bèta verschijnen of breed geïntroduceerd worden.

Eerste use cases

Technologie Previews wordt als eerste in Adobe Analytics beschikbaar, waar het organisaties helpt om de end-to-end klantervaring beter te organiseren en te personaliseren. Zo is er een prototype aanwezig waarmee de customer journey opnieuw in beeld gebracht wordt met AI. Met Adobe Sensei worden inzichten naar boven gehaald die met het blote oog mogelijk niet duidelijk zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderdelen die minder effectief blijken te zijn.

Ook kunnen organisaties machine learning inzetten om de ideale doelgroep te identificeren. Het segmenteren van klanten op basis van leeftijd, geslacht en inkomen leidt meestal tot betere resultaten, maar dit werk is voor de meeste merken sterk afhankelijk van het inzicht van de analist in de gegevens. Ook is het volgens Adobe nog te vaak intuïtie in plaats van wetenschap. Het nieuwe prototype binnen Technologie Previews moet echter precisie leveren voor doelgroepsegmentatie. Klanten worden automatisch gegroepeerd op basis van verwachte voorkeuren en gedrag.

Tot slot is er Intelligent Forecasting. Technologie Previews versnelt het vermogen van een merk om de toekomstige acties van een klant te voorspellen. Het project analyseert miljarden historische en real-time datapunten, waardoor merken geholpen worden bij het bepalen welke acties het meest waarschijnlijk zullen ondernemen bij hun volgende bezoek.