Aruba Central breidt uit met AI-analytics en IoT-detectie

Aruba voert een aantal belangrijke verbeteringen door in Aruba Central met focus op edge-infrastructuur, IoT (Internet of Things) en cloud. De nieuwe update is vanaf juli beschikbaar en bevat AI-analytics en verbeterde security voor SD-Branch en SD-WAN.

De AI-capaciteiten van Aruba NetInsight worden vanaf versie 2.5 geïntegreerd in het Aruba Central cloudplatform. Met verbeterde analytics wil Aruba netwerkprofessionals een manier geven om snel netwerkproblemen op te lossen. Daarnaast wil het ook fouten proactief detecteren om de infrastructuur te optimaliseren.

Verder integreert Aruba een nieuwe netwerk management workflow om sneller toestellen te provisioneren via een geautomatiseerde mobiele app. IT krijgt een duidelijk beeld van de netwerkgezondheid en kan fouten handig oplossen over verschillende sites. Aruba-diensten zijn voortaan ook beschikbaar via HPE GreenLake als Network-as-a-Service met een abonnementenmodel.

SD-WAN en SD-Branch

Aruba lanceert binnen SD-Branch een verbeterd management. Hiermee kan je de noden vervullen van hybrid cloud-connectiviteit binnen gedistribueerde bedrijven om operationele kosten te beperken.

Aruba Central krijgt verder een nieuwe SD-WAN Orchestrator. Zo kunnen IT-admins snel en flexibel duizenden branch-locaties verbinden met meerdere datacenters. Verder is Aruba Virtual Gateways nu beschikbaar voor AWS en Azure.

Tot slot integreert Aruba ClearPass Device Insight in Aruba Central. Hiermee genieten IoT-apparaten een betere visibiliteit dankzij automatische herkenning binnen het netwerk. ClearPass maakt gebruik van identificatie op basis van machine learning. Dankzij de geïntegreerde Policy Manager kan de IT-afdeling automatisch unieke regels opdringen tot op toestel- en gebruikersniveau.

Het vernieuwde Aruba Central (versie 2.5) is beschikbaar vanaf juli.

