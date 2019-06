Atlas van MongoDB krijgt diepere integratie met Google Cloud

Google Cloud en databasebedrijf MongoDB breiden hun samenwerking uit door de beheerde database-dienst van MongoDB beschikbaar te maken op het Google Cloud Platform. Dat schrijft Silicon Angle.

MongoDB Atlas is een volledig beheerde cloud-versie van de populaire NoSQL-database van het bedrijf, die in 2016 gelanceerd werd. De dienst verwijdert veel van het zware werk bij het opzetten en draaiend krijgen van een database. De dienst is ontworpen voor bedrijven die willen dat de database doet wat het moet doen. Atlas handelt dan ook alle complexiteit af die hoort bij het deployen, beheren en genezen van database-deployments.

De dienst biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om cloud-resources snel te alloceren voor een deployment, aan de hand van een gestroomlijnd “one-click provisioning”-mechanisme. De database kan zichzelf vervolgens automatisch opzetten aan de hand van vooraf ingestelde regels. Gebruikers kunnen vrijwel alles aanpassen, waaronder de instellingen van partities of het aantal backups.

Google Cloud

Door Atlas te integreren met Google Cloud krijgen gebruikers voordelen als een enkele rekening, waarbij de kosten van de database op een rekening komen samen met de andere Google-diensten die iemand gebruikt. De dienst integreert ook met de Cloud Key Management Service van Google, waarmee gebruikers de informatie die in de database staat kunnen beschermen. Een ander voordeel is de schaal. Aangezien MongoDB Atlas in twintig cloud-regio’s beschikbaar is, is de latency voor zowel het lezen als schrijven naar de database lager.

De nieuwe geïntegreerde versie van MongoDB Atlas werd al als bèta gebruikt in de cloud door diverse bedrijven, zo liet Google weten. Het gaat bijvoorbeeld om Auto Trader U.K, een website die gebruikte auto’s koopt en verkoopt. Het bedrijf gebruikt de database om zijn aangeboden auto’s in real-time up to date te houden.

MongoDB Atlas is nu beschikbaar voor alle gebruikers in de Google Cloud Marketplace.