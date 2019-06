HPE breidt GreenLake uit met edge-oplossingen en nieuwe samenwerkingen

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft aangekondigd zijn GreenLake-aanbieding uit te breiden, waarmee de as-a-Service-zaken van het bedrijf vergroot worden. GreenLake wordt uitgebreid naar de middenmarkt, krijgt nieuwe diensten voor de rand van het netwerk en er zijn nieuwe en uitgebreide samenwerkingen met CyrusOne en Equinix.

HPE GreenLake is een beheerde IT-as-a-Service-oplossing die klanten voorziet van een consistente cloud-ervaring voor het beheren van hun workloads. Het portfolio dat onder GreenLake valt, omvat meerdere oplossingen van zowel HPE als zijn partners. Het gaat bijvoorbeeld om mission-critical workloads- en big data-applicaties, gevirtualiseerde tier-1 workloads als SAP, Oracle en Microsoft, en ondersteuning voor gevirtualiseerde big data-applicaties als Splunk en Hadoop.

Dat portfolio wordt nu dus uitgebreid met diverse nieuwe oplossingen, schrijft Storage Review. Diverse van die nieuwe producten richten zich op de middenmarkt, waar organisaties mogelijk geen datacenter of genoeg IT-werknemers hebben. De nieuwe aanbiedingen omvatten verder nieuwe samenwerkingen met co-locatie providers Equinix en CyrusOne, en nieuwe tools en investeringen om het verkoopproces van HPE channel-partners te vereenvoudigen en te versnellen.

Nieuwe tools

HPE kondigde naast dit alles ook twee nieuwe GreenLake-tools aan. Dit zijn GreenLake Quick Quote en GreenLake Chatbot. GreenLake Quick Note is een gebruikersgeleide, geautomatiseerde offerte-tool die begint met de workload-eisen van klanten en vervolgens snel offertes levert, evenals transparante prijslijsten. Partners kunnen de workloads aanpassen voor kosten- of prestatie-eisen. Volgens HPE zelf vermindert Quick Quote de tijd die nodig is om een voorstel te genereren naar slechts een paar minuten.

Ook is er de GreenLake Chatbot, een door kunstmatige intelligentie-gedreven, geautomatiseerde chatbot die snel vragen beantwoord van partners over GreenLake. De chatbot zorgt ervoor dat gebruikers niet meer naar resources hoeven te zoeken, en levert snellere antwoorden. Ook leidt het partners om naar verkoopondersteuning als de chatbot een vraag niet direct kan beantwoorden.

Tot slot kondigde HPE aan dat het GreenLake beschikbaar maakt voor Aruba. Deze oplossing voegt netwerkmogelijkheden van Aruba – zoals beveiliging, eindgebruiker-analytics en de validatie van ervaringen van eindgebruikers – naar GreenLake, om een cloud-gebaseerd, gecentraliseerde Aruba NMS te bieden met API’s om management te optimaliseren. Deze oplossing is volgens het bedrijf al door sommige klanten ingezet, en goed ontvangen.