HPE onthult nieuwe opslagoplossing Primera

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft een nieuw opslagplatform onthuld genaamd Primera, dat gericht is op mission-critical applicaties en consolidaties op grote schaal voor enterprises.

Vooralsnog is het 3PAR-portfolio nog gewoon beschikbaar en het bedrijf heeft beloofd er nog aan te blijven werken. Het opslagplatform Primera komt er dus naast, schrijft The Register. Primera gebruikt de voorspellende analytics van InfoSight, om de prestaties en betrouwbaarheid te optimaliseren. Het platform moet zichzelf gaan optimaliseren voor hoge en consistente prestaties op schaal en is ontworpen rondom NVMe en geheugen van opslagklasse. Daarnaast gebruikt het technologie van 3PAR en Nimble Storage.

Volgens HPE is AI-gedreven optimalisatie nu de enige manier om de prestaties te leveren die nodig zijn voor opkomende applicaties. Veel vooruitgang op het gebied van snelheid is recentelijk teweeg gebracht met de introductie van flash, aldus het bedrijf. “Nu zien we incrementele vooruitgang met NVMe of storage class memory, maar er is geen game-changer meer, omdat iedereen de snelheid van flash verwacht”, aldus een woordvoerder tegenover The Register.

Primera gaat hiermee om met het gebruik van real-time embedded door AI gedreven analytics om de infrastructuur te optimaliseren met voorspellende versnellingen. AI-gedreven operaties die problemen voorspellen en oplossen zijn volgens HPE belangrijk, omdat de gehele opslagstack te complex is geworden om volledig door mensen te beheren of te troubleshooten.

Honderd procent beschikbaarheid

De belangrijkste functies van Primera zijn volgens HPE de “all-active” multi-node parallel architectuur voor resilience en schalen met instant failover-opties, evenals een besturingssysteem dat om diensten draait. Het is modulair en de datadiensten zijn losgekoppeld, zodat ze onafhankelijk ingezet en herstart kunnen worden. Daardoor zijn ze voor gebruikers te upgraden, zonder dat een reboot vereist is.

Daarnaast stelt HPE dat Primera honderd procent beschikbaarheid krijgt, en wil dat zelfs garanderen. Blijkt er toch een storing te zijn, dan krijgen klanten maximaal 20 procent van de waarde van hun Primera-assets.

Verder wordt Primera beschikbaar in drie modellen: Primera 630, Primera 650 en Primera 670. Het platform wordt vanaf augustus beschikbaar als IT-as-a-Service-model via GreenLake. De prijs daarvan moet nog bekend worden gemaakt.