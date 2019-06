Blue Prism breidt RPA-platform uit met overname Thoughtonomy

Blue Prism heeft aangekondigd Thoughtonomy over te nemen, om daarmee zijn Robotic Process Automation (RPA) platform verder uit te breiden. Thoughtonomy is een startup die een cloud-gebaseerde kunstmatige intelligentie (AI) engine heeft ontwikkeld, die RPA-gebaseerde oplossingen op een SaaS-framework levert.

Blue Prism telt 100 miljoen dollar neer voor de overname van Thoughtonomy. Dat is dan ook direct de eerste keer dat Thoughtonomy geld van buitenaf krijgt: het bedrijf heeft nooit financieringen gehad van derde partijen, ook al was er wel interesse. CEO Terry Walby zegt tegenover TechCrunch dat het bedrijf dagelijks benaderd werd sinds de intelligente automatiseringsmarkt flink is gaan groeien. “Maar de beste uitkomst voor het bedrijf en onze klanten draait niet alleen om het aannemen van geld en nieuwsberichten die onze waardering rapporteren.”

Overname

De overname komt ongeveer een half jaar nadat Blue Prism aankondigde dat het ongeveer 130 miljoen dollar op zou halen om te kunnen blijven groeien. Linda Dotts, de senior vice president van global partner strategy en programs, stelt nu dat dat geld inderdaad is binnengebracht. Een deel daarvan wordt nu gebruikt om Thoughtonomy over te nemen. Daarnaast zei Dotts dat het bedrijf kijkt naar andere kansen.

Blue Prism en Thoughtonomy werkten al samen voor de overname. Thoughtonomy is verder partners met bedrijven als Microsoft Azure en Google Cloud. Die partijen worden gebruikt om de diensten van Thoughtonomy te leveren. Het idee is dat de startup Blue Prism moet gaan helpen om zijn diensten naar het volgende niveau van waar RPA heen gaat te krijgen.

“We bieden architectonische ondersteuning en voegen intelligentie toe. Ons platform pakt activiteiten aan die begrip of interpretaties vereisen, dus het breidt de use cases voor RPA uit voorbij de gestructureerde processen”, aldus Walby. Blue Prism is op zijn beurt juist meer één van de legacy-aanbieders, wat een duidelijk gevolg is van het feit dat het bedrijf een vroege speler was op de RPA-markt.