Facebook introduceert cryptomunt Libra

Facebook introduceert met Libra een cryptomunt die financiële capaciteiten naar de hele wereld moet brengen, inclusief mensen in derdewereldlanden die momenteel geen toegang hebben tot financiële diensten.

Facebook denkt met Libra de sleutel voor een bruikbare digitale munt in handen te hebben. Het sociale netwerk introduceert Libra als een gedeeltelijk publiek alternatief voor onder andere Bitcoin, dat in tegenstelling tot andere digitale munten wel een stabiele koers moet hebben.

Blockchain

Libra zal net als andere digitale munten op een blockchain draaien. De ketting zal echter niet publiek zijn. Aan een traditionele blockchain kan iedereen deelnemen als ‘node’, en zo een kopie van alle transacties bijhouden en mee bijdragen aan de validatie van nieuwe transacties. Libra lanceert als een gesloten munt beheerd door een handvol spelers.

Die spelers zijn niet van de minste. Onder andere Paypal, Visa, Mastercard, Uber, eBay en Lyft tekenden al in op de munt. In totaal zijn er 27 stichtende leden. Zij zullen nodes beheren en meteen ook een bijdrage leveren aan de munt. Die bijdrage dient als een soort reserve waarop de waarde van Libra gebaseerd wordt. Libra krijgt zo zijn eigen versie van de goudstandaard. Dat betekent dat de waarde van de munt wordt losgekoppeld van het concept schaarste, wat de enige factor is die andere cryptomunten waarde geeft. Zo hoopt Facebook een stabiele munt te lanceren.

De beperkte hoeveelheid nodes zorgt er enerzijds voor dat Libra geen compleet gedecentraliseerde munt pur sang is, maar garandeert langs de andere kant stabiliteit en vooral een hogere transactievolume. Bij lancering moet Libra zo’n 1.000 transacties per seconde aankunnen. Dat is veel meer dan munten als Bitcoin, die tergend traag worden naarmate ze groeien en bovendien een enorme hoeveelheid elektriciteit verbruiken bij het valideren van transacties.

Banking-alternatief

Het sociale netwerk zal niet rechtstreeks deelnemen aan Libra. Het bedrijf riep met Calibra een dichteronderneming in het leven. Die zal de wallet uitwerken waarmee de digitale munt beheerd wordt. Calibra krijgt één van de 27 stemmen in het beheer van de munt, Facebook eigent zich er geen enkele toe.

De eerste beoogde doelgroep van Libra is de derde wereld, waar er nog miljoenen mensen geen toegang hebben tot traditionele financiële diensten. Libra moet transacties op een eenvoudige manier faciliteren, zonder dat er hoge transactiekosten mee gemoeid zijn. Zoiets kan de economische groei van arme regio’s sterk stimuleren. Op termijn hoopt Facebook dat ook de rest van de wereld Libra zal omarmen.

Libra moet in 2020 publiek lanceren. De code achter het project komt beschikbaar onder opensource-licenties en de munt zal openstaan voor iedereen, maar een bijdrage voor wie zeggenschap wil en een node wil uitbaten, blijft verplicht. De hoofdzetel van Libra komt in Genève in Zwitserland.