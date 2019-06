Microsoft voorziet Powerpoint van nieuwe AI-functies

Microsoft heeft zijn Powerpoint voorzien van een aantal updates en nieuwe functies op het gebied van artificiële intelligentie (AI). Zo lanceert de softwareleverancier onder meer Presenter Coach voor PowerPoint. Deze nieuwe AI-tool geeft feedback tijdens het oefenen van een presentatie op een computer.

De nieuwe coachingsfunctie geeft realtime feedback over het tempo en vertelt de gebruiker bijvoorbeeld of je gender-inclusieve taal gebruikt en hoeveel vulwoorden je gebruikt, zoals ‘in principe’. De functie neemt de stem op en gebruikt vervolgens spraakherkenning om de taal te ontleden. Ook zou Presenter Coach gebruikers eraan herinneren om niet te vloeken. Daarnaast zorgt de nieuwe coachingsfunctie er ook voor, dat je tijdens de presentatie niet alleen de dia’s opleest, maar ook echt presenteert, aldus Tech Crunch.

Dashboard

Aan het eind van de repetitiesessie toont PowerPoint een dashboard met een samenvatting van de prestaties. Gebruikers krijgen dan advies waarop ze zich moeten concentreren om zo hun vaardigheden te verbeteren. PowerPoint’s Presenter Coach wordt alleen ingeschakeld tijdens een oefensessie. De optionele functie komt later deze zomer beschikbaar voor PowerPoint op internet. De functie is voorlopig nog niet beschikbaar op de Office 365-app.

Designer

Powerpoint is ook voorzien van een nieuw, visueel jasje. Zo is er onder meer de nieuwe functie Designer theme ideas toegevoegd, die automatisch foto’s, stijlen en kleuren aanbeveelt tijdens het schrijven van een presentatie. De functie is inmiddels beschikbaar voor Office 365-abonnees op Windows, Mac en internet.

Verder kunnen bedrijven met Designer for branded templates of merksjablonen, hun merkrichtlijnen en logo’s definiëren. Design Ideas houdt bij het voorstellen van nieuwe ontwerpen door PowerPoint rekening met de persoonlijke richtlijnen en logo’s. Ook deze functie is nu beschikbaar voor gebruikers van Office 365 Insiders op Windows 10 en Mac.

Microsoft beweert dat sinds de lancering van Designer in 2016, PowerPoint-gebruikers inmiddels ruim 1 miljard dia’s hebben gemaakt met de tool.